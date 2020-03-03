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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1567936282.html
Около 35 тысяч человек переместились в Турцию из Сирии с начала года
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567762156_0:381:2962:2047_1036x0_80_0_0_505dd770aec16800452af5f7e10ea0b4.jpg
РИА Новости

Около 35 тысяч человек переместились в Турцию из Сирии с начала года

15:25 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкМигранты
Мигранты
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
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Мигранты. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Турцию с начала года из районов боевых действий в Сирии переместились не более 35 тысяч человек, среди них много семей боевиков, сообщил во вторник руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в САР, контр-адмирал Олег Журавлёв.
По его словам, в районах, освобожденных в ходе ответных действий сирийских правительственных войск против террористов, в январе - феврале 2020 года на востоке зоны деэскалации проживало до 210 тысяч человек и еще не более 50 тысяч человек - в районе проведения операции южнее трассы М-4.
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"За этот период средствами объективного контроля зафиксировано и местными жителями подтверждено, что покинули районы боевых действий и переместились: на территорию Турции - не более 35 тысяч человек (семьи боевиков террористических группировок "Хайят Тахрир Аш-Шам"* ("Джабгат ан-Нусра"*, "Исламской партии Туркестана"* и "Хорас ад-Дин"* )", - заявил он.
Кроме того, в зону проведения Турцией военной операции "Оливковая ветвь" (Африн) переместились до 50 тысяч человек, в приграничные с Турцией районы - не более 100 тысяч человек.
Также на территорию подконтрольной правительственным войскам Сирии перешли или остались около 50 тысяч человек.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
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Война в СирииРоссийская Федерация (Россия)АфринДжабхат ан-НусраТурцияСирияВ мире
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