Около 35 тысяч человек переместились в Турцию из Сирии с начала года

По его словам, в районах, освобожденных в ходе ответных действий сирийских правительственных войск против террористов, в январе - феврале 2020 года на востоке зоны деэскалации проживало до 210 тысяч человек и еще не более 50 тысяч человек - в районе проведения операции южнее трассы М-4.