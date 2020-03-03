Около 35 тысяч человек переместились в Турцию из Сирии с начала года

По его словам, в районах, освобожденных в ходе ответных действий сирийских правительственных войск против террористов, в январе - феврале 2020 года на востоке зоны деэскалации проживало до 210 тысяч человек и еще не более 50 тысяч человек - в районе проведения операции южнее трассы М-4.
"За этот период средствами объективного контроля зафиксировано и местными жителями подтверждено, что покинули районы боевых действий и переместились: на территорию Турции - не более 35 тысяч человек (семьи боевиков террористических группировок "Хайят Тахрир Аш-Шам"* ("Джабгат ан-Нусра"*, "Исламской партии Туркестана"* и "Хорас ад-Дин"* )", - заявил он.
Кроме того, в зону проведения Турцией военной операции "Оливковая ветвь" (Африн) переместились до 50 тысяч человек, в приграничные с Турцией районы - не более 100 тысяч человек.
Также на территорию подконтрольной правительственным войскам Сирии перешли или остались около 50 тысяч человек.
*Террористические организации, запрещенные в России.