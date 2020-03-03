В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
Как рассказал РИА Новости глава общины Роман Чегринец, организация обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой открыть в Крыму консульство, а также запустить поезд Минск — Симферополь и прямые авиарейсы.
"Ответы направлены от руководства Белорусской железной дороги и авиакомпании "Белавиа". Письма достаточно вежливо сформулированы, на первый взгляд, без какой-либо политической составляющей, только экономика", — сказал он.
Копии ответов Чегринец предоставил РИА Новости.
Так, следует из них, руководство Белорусской железной дороги не видит целесообразности запуска поездов в Крым из-за наличия "альтернативных вариантов проезда", а в "Белавиа" считают спрос на авиарейсы между Минском и Симферополем недостаточным для обеспечения рентабельности. В ответе "Белавиа" также отмечается, что пассажиры могут воспользоваться транзитными перелетами через Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.
Чегринец отметил, что осталось дождаться реакции белорусского МИД на предложение открыть в Симферополе консульство.
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