В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом

Как рассказал РИА Новости глава общины Роман Чегринец, организация обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой открыть в Крыму консульство, а также запустить поезд Минск — Симферополь и прямые авиарейсы.

"Ответы направлены от руководства Белорусской железной дороги и авиакомпании "Белавиа". Письма достаточно вежливо сформулированы, на первый взгляд, без какой-либо политической составляющей, только экономика", — сказал он.

Так, следует из них, руководство Белорусской железной дороги не видит целесообразности запуска поездов в Крым из-за наличия "альтернативных вариантов проезда", а в "Белавиа" считают спрос на авиарейсы между Минском и Симферополем недостаточным для обеспечения рентабельности. В ответе "Белавиа" также отмечается, что пассажиры могут воспользоваться транзитными перелетами через Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.