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2020-03-03T16:29+0300
https://ria.ru/20200303/1567936180.html
В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом
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РИА Новости

В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом

15:25 03.03.2020 (обновлено: 16:29 03.03.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
Как рассказал РИА Новости глава общины Роман Чегринец, организация обратилась к президенту Александру Лукашенко с просьбой открыть в Крыму консульство, а также запустить поезд Минск — Симферополь и прямые авиарейсы.

"Ответы направлены от руководства Белорусской железной дороги и авиакомпании "Белавиа". Письма достаточно вежливо сформулированы, на первый взгляд, без какой-либо политической составляющей, только экономика", — сказал он.

Копии ответов Чегринец предоставил РИА Новости.
Так, следует из них, руководство Белорусской железной дороги не видит целесообразности запуска поездов в Крым из-за наличия "альтернативных вариантов проезда", а в "Белавиа" считают спрос на авиарейсы между Минском и Симферополем недостаточным для обеспечения рентабельности. В ответе "Белавиа" также отмечается, что пассажиры могут воспользоваться транзитными перелетами через Москву, Санкт-Петербург и другие российские города.
Чегринец отметил, что осталось дождаться реакции белорусского МИД на предложение открыть в Симферополе консульство.
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
23 декабря 2019, 00:02
Едем в Крым: почему вы полюбите мост через Керченский пролив
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Обсудить 110
Роман ЧегринецАлександр ЛукашенкоБелоруссияРеспублика КрымВ мире
Популярные комментарии
Не надо искать врагов, достаточно иметь друзей. Как Беларусь.
3 марта, 15:55
Nikolay Nik
2451415139
У нас РЖД то не отважилась, боясь санкций, а от Беларусов тогда чего ждали? ))
3 марта, 15:32
Gloomy Humorist
131444497
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