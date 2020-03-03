Лавров оценил ситуацию с мигрантами в Евросоюзе

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Россия готова участвовать в решении ситуации с мигрантами в Европе, но не будет прекращать борьбу с террористами в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы в полной мере понимаем сложность проблемы мигрантов для ЕС, у нас есть диалог по вопросам миграции между РФ и европейской внешнеполитической службой, и мы будем его продолжать, будем стремиться внести вклад в решение этой проблемы, но мы не можем содействовать решению проблем миграции за счет прекращения борьбы с терроризмом", - сказал Лавров.
По словам главы МИД РФ, "решение проблемы лежит через полное выполнение договоренностей президентов России и Турции, которые были достигнуты в сентябре 2018 года, по зоне деэскалации Идлиб".
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые - 73 нелегала.