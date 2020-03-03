Лавров оценил ситуацию с мигрантами в Евросоюзе

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Россия готова участвовать в решении ситуации с мигрантами в Россия готова участвовать в решении ситуации с мигрантами в Европе , но не будет прекращать борьбу с террористами в Сирии , заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

"Мы в полной мере понимаем сложность проблемы мигрантов для ЕС, у нас есть диалог по вопросам миграции между РФ и европейской внешнеполитической службой, и мы будем его продолжать, будем стремиться внести вклад в решение этой проблемы, но мы не можем содействовать решению проблем миграции за счет прекращения борьбы с терроризмом", - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, "решение проблемы лежит через полное выполнение договоренностей президентов России и Турции, которые были достигнуты в сентябре 2018 года, по зоне деэскалации Идлиб".