Москва надеется, что США и талибы будут соблюдать соглашение

"Соглашение подписано двумя сторонами, и поэтому обе стороны будут отслеживать выполнение. Что касается вопроса, будут или не будут выполнять, - мне бы хотелось, чтобы его выполняли все стороны. Во всяком случае, и американцы, и талибы говорят о том, что они хотели бы, и ощущения такие, что президент (США Дональд) Трамп дал указание своим переговорщикам вести дело к этому", - сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".