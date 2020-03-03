Москва надеется, что США и талибы будут соблюдать соглашение

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва надеется, что и США, и талибы будут соблюдать достигнутое соглашение, заявил журналистам cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Соглашение подписано двумя сторонами, и поэтому обе стороны будут отслеживать выполнение. Что касается вопроса, будут или не будут выполнять, - мне бы хотелось, чтобы его выполняли все стороны. Во всяком случае, и американцы, и талибы говорят о том, что они хотели бы, и ощущения такие, что президент (США Дональд) Трамп дал указание своим переговорщикам вести дело к этому", - сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что президент США уже заявил о начале процесса вывода войск.
"Будем надеяться на лучшее. Да, история, к сожалению, имеет немало примеров (неисполнения США договоренностей), но, может быть, это будет счастливым исключением... Мы уже не раз говорили, что война в Афганистане давно проиграна, и надо было искать политический выход. Очень хорошо, что нынешняя администрация США приняла разумное решение и нашла этот политический выход", - заявил дипломат.
По его словам, "это отвечает интересам России, потому что может способствовать нормализации обстановки в Афганистане".