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Москва надеется, что США и талибы будут соблюдать соглашение
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РИА Новости

Москва надеется, что США и талибы будут соблюдать соглашение

15:16 03.03.2020 (обновлено: 17:00 03.03.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинДиректор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов
Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва надеется, что и США, и талибы будут соблюдать достигнутое соглашение, заявил журналистам cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Соглашение подписано двумя сторонами, и поэтому обе стороны будут отслеживать выполнение. Что касается вопроса, будут или не будут выполнять, - мне бы хотелось, чтобы его выполняли все стороны. Во всяком случае, и американцы, и талибы говорят о том, что они хотели бы, и ощущения такие, что президент (США Дональд) Трамп дал указание своим переговорщикам вести дело к этому", - сказал Кабулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Он отметил, что президент США уже заявил о начале процесса вывода войск.
"Будем надеяться на лучшее. Да, история, к сожалению, имеет немало примеров (неисполнения США договоренностей), но, может быть, это будет счастливым исключением... Мы уже не раз говорили, что война в Афганистане давно проиграна, и надо было искать политический выход. Очень хорошо, что нынешняя администрация США приняла разумное решение и нашла этот политический выход", - заявил дипломат.
По его словам, "это отвечает интересам России, потому что может способствовать нормализации обстановки в Афганистане".
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Замир КабуловТалибанРоссияСШАВ мире
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