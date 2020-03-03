Строительство развязки в Новом Уренгое завершат в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Строительство транспортной развязки в городе Строительство транспортной развязки в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа ( ЯНАО ) будет завершено до конца 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.

"Завершить все работы по строительству транспортной развязки подрядчик должен до конца 2021 года, однако в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО не исключают, что это может произойти раньше", - говорится в сообщении.

Ход строительства транспортной развязки в Новом Уренгое, а также ремонта дороги на Коротчаево обсудил с подрядным комплексом во время рабочей поездки первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников.

"Учитывая важность объекта, несмотря на сложности, возникающие во время работ, мы постараемся сделать все необходимое для завершения строительства раньше положенного срока", – приводятся в сообщении слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова.

На развязке ведет работы подрядчик – "Мостострой-11". В ближайшее время будет обустроен объезд для автотранспорта по улице Крайней. Как рассказал заместитель главного инженера предприятия Владимир Назарько, в этом году строители полностью возведут все опоры будущей развязки, выполнят большую часть монтажа металлоконструкций, займутся переустройством инженерных сетей, проведут отсыпку съездов и подходов к путепроводу. В следующем, 2021 году, запланировано устройство мостового полотна, дорожного покрытия, освещения, благоустройство территории.

"Основная субподрядная организация – ООО "Уренгойдорстрой". Также работают подрядчики по укладке инженерных сетей и коммуникаций. Ресурсов – техники, людей – достаточно. Работы ведутся в две смены вахтовым способом, работает 127 человек", – отметил он.