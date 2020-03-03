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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-03T15:16+0300
https://ria.ru/20200303/1567928961.html
Строительство развязки в Новом Уренгое завершат в 2021 году
https://cdn21.img.ria.ru/images/152889/73/1528897328_0:135:3163:1914_1036x0_80_0_0_a21e8543db1fe4953f965a6a15f23462.jpg
РИА Новости

Строительство развязки в Новом Уренгое завершат в 2021 году

15:16 03.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Строительство транспортной развязки в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет завершено до конца 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.
"Завершить все работы по строительству транспортной развязки подрядчик должен до конца 2021 года, однако в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО не исключают, что это может произойти раньше", - говорится в сообщении.
Ход строительства транспортной развязки в Новом Уренгое, а также ремонта дороги на Коротчаево обсудил с подрядным комплексом во время рабочей поездки первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников.
"Учитывая важность объекта, несмотря на сложности, возникающие во время работ, мы постараемся сделать все необходимое для завершения строительства раньше положенного срока", – приводятся в сообщении слова директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максима Першикова.
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На развязке ведет работы подрядчик – "Мостострой-11". В ближайшее время будет обустроен объезд для автотранспорта по улице Крайней. Как рассказал заместитель главного инженера предприятия Владимир Назарько, в этом году строители полностью возведут все опоры будущей развязки, выполнят большую часть монтажа металлоконструкций, займутся переустройством инженерных сетей, проведут отсыпку съездов и подходов к путепроводу. В следующем, 2021 году, запланировано устройство мостового полотна, дорожного покрытия, освещения, благоустройство территории.
"Основная субподрядная организация – ООО "Уренгойдорстрой". Также работают подрядчики по укладке инженерных сетей и коммуникаций. Ресурсов – техники, людей – достаточно. Работы ведутся в две смены вахтовым способом, работает 127 человек", – отметил он.
Развязка будет представлять собой виадук с восемью съездами. Уже изготовлена и доставлена в Новый Уренгой металлоконструкция пролетного строения съезда №8 (порядка 1000 тонн металла), на заводе приступили к изготовлению металлоконструкции седьмого съезда и основного хода. За этапами работ ведется строительный контроль. Замечаний у специалистов нет, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалНовый УренгойОбщество
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