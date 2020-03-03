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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T15:24+0300
https://ria.ru/20200303/1567928860.html
ЦПВС ответил на обвинения в адрес Дамаска в провоцировании кризиса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566951935_0:0:1524:857_1036x0_80_0_0_28e4bae87156bbf46d3e34f4857202d7.jpg
РИА Новости

ЦПВС ответил на обвинения в адрес Дамаска в провоцировании кризиса

15:16 03.03.2020 (обновлено: 15:24 03.03.2020)
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© Sputnik / Бурку Окутан / Перейти в фотобанкБеженцы на границе Турции и Греции
Беженцы на границе Турции и Греции
© Sputnik / Бурку Окутан
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Беженцы на границе Турции и Греции
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Данные Центра примирения опровергают утверждения о том, что ответные действия правительственных войск Сирии в Идлибе спровоцировали "гуманитарный кризис", заявил журналистам руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв
"Объективные фактические данные Центра примирения враждующих сторон в Сирии опровергают любые попытки заинтересованных стран или организаций использовать вынужденные ответные действия сирийских войск против террористов в идлибской зоне деэскалации в январе-феврале 2020 года для обвинений в якобы "гуманитарном кризисе". Данные заявления тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности", - сказал он.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сирия
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