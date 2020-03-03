Путин проведет совещание по модернизации магистральной инфраструктуры

"Четвертого марта Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. С докладом по этому поводу выступит министр транспорта (Евгений) Дитрих", - говорится в сообщении.