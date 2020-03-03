Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна отложили до шестого марта

ЕРЕВАН, 3 мар - РИА Новости. Заседание суда по делу бывшего президента Армении Заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 6 марта, сообщила во вторник судья по делу Анна Данибекян.

Ранее адвокаты Кочаряна представили ходатайство, предложив судье взять самоотвод. Они заявили, что что сомневаются в ее объективности.

"Суд удаляется в совещательную комнату. Решение по ходатайству будет оглашено 6 марта", - сказала Данибекян на заседании суда.

Во вторник Данибекян отложила принятие решения по другому ходатайству защиты Кочаряна о прекращении его уголовного преследования до выяснения всех обстоятельств и изучения доказательств.

Ранее адвокат бывшего президента Ованнес Худоян заявил, что с момента возбуждения дела "представителями исполнительной и законодательной властей при активном участии руководителей правоохранительных органов нарушалась презумпция невиновности", это стало одним из оснований для ходатайства. Кроме того, по словам адвоката, Кочаряну вменяется статья, которой в 2008 году не было в Уголовном кодексе. По мнению, другого адвоката экс-президента, Арама Орбеляна, нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела.