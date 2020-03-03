Суд по делу экс-президента Армении Кочаряна отложили до шестого марта

ЕРЕВАН, 3 мар - РИА Новости. Заседание суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна переносится на 6 марта, сообщила во вторник судья по делу Анна Данибекян.
Ранее адвокаты Кочаряна представили ходатайство, предложив судье взять самоотвод. Они заявили, что что сомневаются в ее объективности.
"Суд удаляется в совещательную комнату. Решение по ходатайству будет оглашено 6 марта", - сказала Данибекян на заседании суда.
Во вторник Данибекян отложила принятие решения по другому ходатайству защиты Кочаряна о прекращении его уголовного преследования до выяснения всех обстоятельств и изучения доказательств.
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Ранее адвокат бывшего президента Ованнес Худоян заявил, что с момента возбуждения дела "представителями исполнительной и законодательной властей при активном участии руководителей правоохранительных органов нарушалась презумпция невиновности", это стало одним из оснований для ходатайства. Кроме того, по словам адвоката, Кочаряну вменяется статья, которой в 2008 году не было в Уголовном кодексе. По мнению, другого адвоката экс-президента, Арама Орбеляна, нарушение презумпции невиновности исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
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