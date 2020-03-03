Способное достроить "Северный поток — 2" судно взяло курс на порт Суэц

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может поучаствовать в строительстве газопровода "Северный поток — 2", направилось в египетский порт Суэц, свидетельствуют данные порталов отслеживания положения морских судов Marine Traffic и Vesselfinder.
Трубоукладчик, вышедший из порта Находка в начале февраля, ранее направлялся в Сингапур и должен был прибыть туда 22 февраля. Однако 24 февраля судно изменило пункт назначения на порт Коломбо на острове Шри-Ланка.
По данным Vesselfinder, до нового места назначения "Академик Черский" может дойти, ориентировочно, 25 марта.
Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна для этого.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".
Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
16 февраля, 02:55"Газпром" ответил на слова США о перспективах "Северного потока — 2"