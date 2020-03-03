Способное достроить "Северный поток — 2" судно взяло курс на порт Суэц

Трубоукладчик, вышедший из порта Находка в начале февраля, ранее направлялся в Сингапур и должен был прибыть туда 22 февраля. Однако 24 февраля судно изменило пункт назначения на порт Коломбо на острове Шри-Ланка.

По данным Vesselfinder, до нового места назначения "Академик Черский" может дойти, ориентировочно, 25 марта.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока — 2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна для этого.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств — 4,75 миллиарда евро — приходится на "Газпром".