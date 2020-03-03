В Кремле прокомментировали предстоящую встречу ОПЕК+

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Предложения, которые могут быть озвучены на грядущих встречах участников сделки Предложения, которые могут быть озвучены на грядущих встречах участников сделки ОПЕК+ в Вене, обсуждались на воскресном совещании у президента РФ Владимира Путина с нефтяниками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Путин в воскресенье провел совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019. Его вспышка в Китае вызвала опасения за спрос на нефть в мире, усилившиеся в конце февраля из-за роста числа больных в других странах. В результате марка Brent подешевела с максимума января в 71 доллар за баррель до нынешних примерно 50-55 долларов.

"В целом обсуждалась рыночная конъюнктура, обсуждались возможные предложения, которые могут быть озвучены в ходе предстоящей на этой неделе встречи", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия пойти на дополнительное сокращение добычи, он предложил дождаться среды. "Давайте дождемся встречи, которая состоится", - подытожил Песков.

В среду, 4 марта, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, затем 5 марта пройдет встреча стран ОПЕК, а на следующий день - всех стран сделки по сокращению добычи нефти.