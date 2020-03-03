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В Кремле прокомментировали предстоящую встречу ОПЕК+
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали предстоящую встречу ОПЕК+

15:08 03.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Предложения, которые могут быть озвучены на грядущих встречах участников сделки ОПЕК+ в Вене, обсуждались на воскресном совещании у президента РФ Владимира Путина с нефтяниками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в воскресенье провел совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019. Его вспышка в Китае вызвала опасения за спрос на нефть в мире, усилившиеся в конце февраля из-за роста числа больных в других странах. В результате марка Brent подешевела с максимума января в 71 доллар за баррель до нынешних примерно 50-55 долларов.
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"В целом обсуждалась рыночная конъюнктура, обсуждались возможные предложения, которые могут быть озвучены в ходе предстоящей на этой неделе встречи", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия пойти на дополнительное сокращение добычи, он предложил дождаться среды. "Давайте дождемся встречи, которая состоится", - подытожил Песков.
В среду, 4 марта, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, затем 5 марта пройдет встреча стран ОПЕК, а на следующий день - всех стран сделки по сокращению добычи нефти.
Официальная позиция России по необходимости дополнительного сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ из-за коронавируса не озвучивалась. Вместе с тем в понедельник вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун высказал, как он выразился, экспертную оценку, что страны ОПЕК+ суммарно сократят добычу нефти на 0,6-1 миллиона баррелей в сутки или даже больше, из которых Россия может взять на себя сокращение в объеме 200-300 тысяч баррелей в сутки.
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Цены на нефтьЛеонид ФедунОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинКитайРоссияЭкономика
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