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В МИД оценили заявление талибов по операции против афганской армии
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РИА Новости

В МИД оценили заявление талибов по операции против афганской армии

15:07 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел РФ в Москве
Министерство иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министерство иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заявления талибов по началу операций против вооруженных сил Афганистана не противоречат соглашению с США, заявил РИА Новости cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Заявления талибов не противоречат американо-талибскому соглашению. Соглашение между американцами и талибами, а талибы согласились по настоянию американцев на неделе до подписания прекратить боевые действия... Они согласились рассмотреть возможность объявления прекращения огня с Кабулом на первом заседании межафганских переговоров, поэтому это никак не противоречит американо-талибскому соглашению", - сказал Кабулов.
Честное талибанское. Трамп превратит капитуляцию США в свою победу
2 марта, 16:39Акценты
Честное "талибанское". Трамп превратит капитуляцию США в свою победуСША 19 лет в Афгане исповедовали лишь один принцип: хороший талиб – мертвый талиб. А теперь их президент называет талибов "хорошими бойцами" и прощает им то, что унизили "самую сильную армию мира".
Во вторник пять афганских военнослужащих погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке страны. По данным телеканала, нападение было совершено радикальной группировкой "Талибан".
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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Российская Федерация (Россия)Замир КабуловАфганистанТалибанСШАВ мире
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