В МИД оценили заявление талибов по операции против афганской армии

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Заявления талибов по началу операций против вооруженных сил Афганистана не противоречат соглашению с США, заявил РИА Новости cпецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Заявления талибов не противоречат американо-талибскому соглашению. Соглашение между американцами и талибами, а талибы согласились по настоянию американцев на неделе до подписания прекратить боевые действия... Они согласились рассмотреть возможность объявления прекращения огня с Кабулом на первом заседании межафганских переговоров, поэтому это никак не противоречит американо-талибскому соглашению", - сказал Кабулов.
Во вторник пять афганских военнослужащих погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке страны. По данным телеканала, нападение было совершено радикальной группировкой "Талибан".
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
21 февраля, 17:30США допустили в Афганистане больше ошибок, чем СССР, считает эксперт