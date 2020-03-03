В МИД оценили заявление талибов по операции против афганской армии

Честное "талибанское". Трамп превратит капитуляцию США в свою победу США 19 лет в Афгане исповедовали лишь один принцип: хороший талиб – мертвый талиб. А теперь их президент называет талибов "хорошими бойцами" и прощает им то, что унизили "самую сильную армию мира".