В РПЦ рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через причастие

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Православные христиане верят, что через причастие нельзя заразиться коронавирусом, как и никакими другими болезнями, заявил во вторник председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
"Что можно сказать с точки зрения вероучительной составляющей: мы как православные христиане, безусловно, верим, и это принцип нашей веры, что через причастие святых Христовых Тайн заразиться нельзя. Вот в это мы верим. Впрочем, эта вера не расширительна настолько, чтобы считать, что эпидемические заболевания православных верующих не касаются", - сказал священник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Он пояснил, что если человек, например, стоит в храме рядом с другим, больным человеком, то "это не значит, что он не должен соблюдать гигиенических норм".
Козлов также указал, что "в отношении эпидемиологической, медицинской составляющей имеют право говорить только те, кто являются профессионалами в данной области".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 8,7 тысячи, скончались более 120 человек.