В РПЦ рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через причастие

"Что можно сказать с точки зрения вероучительной составляющей: мы как православные христиане, безусловно, верим, и это принцип нашей веры, что через причастие святых Христовых Тайн заразиться нельзя. Вот в это мы верим. Впрочем, эта вера не расширительна настолько, чтобы считать, что эпидемические заболевания православных верующих не касаются", - сказал священник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".