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2020-03-03T17:32+0300
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Премия "Ясная поляна" объявила длинный список зарубежных номинантов
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РИА Новости

Премия "Ясная поляна" объявила длинный список зарубежных номинантов

17:31 03.03.2020 (обновлено: 17:32 03.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом писателя Л.Н. Толстого в Музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области
Дом писателя Л.Н. Толстого в Музее-усадьбе Ясная Поляна в Тульской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Имена авторов, вошедших в длинный список в номинации "Иностранная литература" премии "Ясная поляна", назвали на пресс-конференции, передает корреспондент РИА Новости.
"В этом году у нас в нем 36 произведений, 35 авторов, потому что у писателя Мишеля Уэльбека две книги. Премии восемнадцатый год, а писательским встречам в Ясной Поляне, из которых эта премия и вышла, в этом году исполняется 25 лет... Возможно, в этом году мы короткий список номинации "Современная русская проза" объявим в Ясной Поляне, когда будем отмечать 25-летие писательских встреч", - рассказал председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
Среди номинантов Майкл Ондатже ("Военный свет"), Джеффри Евгенидис ("Средний пол"), Мишель Уэльбек ("Возможность острова" и "Серотонин"), Джефф Дайер ("Влюбиться в Венеции, умереть в Варанаси"), Анна Бернс ("Молочник"), Карл Уве Кнаусгор ("Моя борьба"), Хесс Аннетте ("Немецкий дом"), Кормак Маккарти ("Дорога"), Элизабет Страут ("И снова Оливия") и другие.
Жюри выберет лауреата в номинации "Иностранная литература" в октябре. Лучший зарубежный писатель получит 1,2 миллиона рублей, переводчик книги на русский язык — 500 тысяч рублей.
Премия "Ясная Поляна" учреждена в 2003 году по инициативе музея-усадьбы Льва Толстого. Она вручается ежегодно в трех номинациях, в том числе "Иностранная литература", которая награждает важные зарубежные книги ХХI века и их перевод на русский язык.
Длинный список номинации формирует эксперты: литературные критики, переводчики, журналисты, общественные деятели. Главной номинацией премии является "Современная русская проза".
Лауреатами премии в разные годы становились Рут Озеки (роман "Моя рыба будет жить", переводчица – Екатерина Ильина), Орхан Памук (роман "Мои странные мысли", переводчица – Аполлинария Аврутина), Марио Варгас Льоса (роман "Скромный герой", переводчик – Кирилл Корконоcенко), Амос Оз (роман "Иуда", переводчик – Виктор Радуцкий), Эрнан Ривера Летельер (роман "Искусство воскрешения", переводчик – Дарья Синицына).
Литературная премия Ясная Поляна
15 октября 2019, 21:26Культура
Премию "Ясная поляна" получил Сергей Самсонов за роман о Донбассе
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КультураКнигиНовости культурыОрхан ПамукМишель УэльбекВладимир Толстой
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