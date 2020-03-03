Премия "Ясная поляна" объявила длинный список зарубежных номинантов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Имена авторов, вошедших в длинный список в номинации "Иностранная литература" премии "Ясная поляна", назвали на пресс-конференции, передает корреспондент РИА Новости.

"В этом году у нас в нем 36 произведений, 35 авторов, потому что у писателя Мишеля Уэльбека две книги. Премии восемнадцатый год, а писательским встречам в Ясной Поляне, из которых эта премия и вышла, в этом году исполняется 25 лет... Возможно, в этом году мы короткий список номинации "Современная русская проза" объявим в Ясной Поляне, когда будем отмечать 25-летие писательских встреч", - рассказал председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Среди номинантов Майкл Ондатже ("Военный свет"), Джеффри Евгенидис ("Средний пол"), Мишель Уэльбек ("Возможность острова" и "Серотонин"), Джефф Дайер ("Влюбиться в Венеции, умереть в Варанаси"), Анна Бернс ("Молочник"), Карл Уве Кнаусгор ("Моя борьба"), Хесс Аннетте ("Немецкий дом"), Кормак Маккарти ("Дорога"), Элизабет Страут ("И снова Оливия") и другие.

Жюри выберет лауреата в номинации "Иностранная литература" в октябре. Лучший зарубежный писатель получит 1,2 миллиона рублей, переводчик книги на русский язык — 500 тысяч рублей.

Премия "Ясная Поляна" учреждена в 2003 году по инициативе музея-усадьбы Льва Толстого. Она вручается ежегодно в трех номинациях, в том числе "Иностранная литература", которая награждает важные зарубежные книги ХХI века и их перевод на русский язык.

Длинный список номинации формирует эксперты: литературные критики, переводчики, журналисты, общественные деятели. Главной номинацией премии является "Современная русская проза".