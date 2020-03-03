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Глава финского МИД оценил введение электронных виз в России
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РИА Новости

Глава финского МИД оценил введение электронных виз в России

15:03 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает положительным нововведением электронную визу в Россию.
Данное заявление финский министр озвучил во время пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, находящимся во вторник с визитом в Финляндии.
"Я хочу отметить, что количество пересечений границы составило 9 миллионов 500 тысяч. Такое нововведение, как электронная виза, считаю очень положительным, и Финляндия со своей стороны выдает примерно 800 тысяч шенгенских виз россиянам ежегодно. Пограничное сотрудничество между нашими странами также хорошее", - отметил Хаависто.
Граждане 53 иностранных государств в 2019 году получили возможность оформить бесплатную однократную электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской, а также Калининградской областей. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.
Здание Государственной Думы РФ
12 февраля, 12:32
Госдума приняла закон о расширении применения электронных виз в ДФО
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Российская Федерация (Россия)Пекка ХаавистоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ФинляндииФинляндияВ мире
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