Глава финского МИД оценил введение электронных виз в России

"Я хочу отметить, что количество пересечений границы составило 9 миллионов 500 тысяч. Такое нововведение, как электронная виза, считаю очень положительным, и Финляндия со своей стороны выдает примерно 800 тысяч шенгенских виз россиянам ежегодно. Пограничное сотрудничество между нашими странами также хорошее", - отметил Хаависто.

Граждане 53 иностранных государств в 2019 году получили возможность оформить бесплатную однократную электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской, а также Калининградской областей. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.