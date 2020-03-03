Россияне и иностранцы оценили отправку Little Big на Евровидение

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На предстоящем конкурсе Евровидение Россию представит На предстоящем конкурсе Евровидение Россию представит Little Big — эпатажная рейв-группа, чьи клипы на YouTube собирают миллионы просмотров. Участники коллектива называют себя сатирической арт-коллаборацией, которая в своих треках и клипах обыгрывает различные стереотипы, в том числе и о русских.

Опубликованный в 2018 году клип на песню Skibidi стал вирусным и породил целый танцевальный флешмоб — #SkibidiChallenge. К этому моменту оригинальный клип набрал 362 миллиона просмотров, другие видео также посмотрели в среднем около 100 миллионов пользователей.

Пока неизвестно, с какой песней Little Big отправится в Нидерланды, однако солист Илья Прусикин уже пообещал, что выступление группы удивит поклонников.

"Классное шоу"

Выбор Little Big в качестве участника музыкального конкурса одобрили многие российские артисты.

Певец Филипп Киркоров отметил талант группы и заявил, что их шансы на победу велики. Певица Анита Цой назвала проект очень подходящим Евровидению по формату, добавив, что у участников Little Big, помимо музыкального таланта, хорошее чувство юмора.

Певица Юлия Савичева отметила, что группа подкупила ее харизмой и юмором, от нее стоит ожидать "классное шоу". Продюсер Игорь Матвиенко назвал музыкантов "идеальными артистами" для конкурса, а его коллега Иосиф Пригожин оценил "правильно сделанное шоу, когда нет никаких вопросов".

"Классные раздолбаи из народа"

Выбор Little Big оценили и обычные зрители.

"Аллилуйя )) Да неужели )))) Ребята, жгите в Европе ))", — написала Regine Soleil.

"На Евровидение, вперед!!!!!! Наконец-то Россию представят не классические поющие правильные певцы от государства, а классные раздолбаи из народа!!!!!" — добавил БрБр.

Выбор оценили не только русскоязычные пользователи, но и иностранцы.

"Вот победители Евровидения-2020. Помяните мои слова", — прокомментировал M JAK Morele.

"Серьезно, Россия? Эту группу на Евровидение? Лучшее решение!" — написал ABCDEF123456.

"Наконец-то что-то новенькое! Прекрасная работа, Россия", — добавила Andrea Manzano.

"Готовься, Европа! Они едут на Евровидение", — написал Roland Balog.

Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах, которые получили право на его проведение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.