Россияне и иностранцы оценили отправку Little Big на Евровидение

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На предстоящем конкурсе Евровидение Россию представит Little Big — эпатажная рейв-группа, чьи клипы на YouTube собирают миллионы просмотров. Участники коллектива называют себя сатирической арт-коллаборацией, которая в своих треках и клипах обыгрывает различные стереотипы, в том числе и о русских.
Опубликованный в 2018 году клип на песню Skibidi стал вирусным и породил целый танцевальный флешмоб — #SkibidiChallenge. К этому моменту оригинальный клип набрал 362 миллиона просмотров, другие видео также посмотрели в среднем около 100 миллионов пользователей.
Пока неизвестно, с какой песней Little Big отправится в Нидерланды, однако солист Илья Прусикин уже пообещал, что выступление группы удивит поклонников.
"Классное шоу"
Выбор Little Big в качестве участника музыкального конкурса одобрили многие российские артисты.
Певец Филипп Киркоров отметил талант группы и заявил, что их шансы на победу велики. Певица Анита Цой назвала проект очень подходящим Евровидению по формату, добавив, что у участников Little Big, помимо музыкального таланта, хорошее чувство юмора.
Певица Юлия Савичева отметила, что группа подкупила ее харизмой и юмором, от нее стоит ожидать "классное шоу". Продюсер Игорь Матвиенко назвал музыкантов "идеальными артистами" для конкурса, а его коллега Иосиф Пригожин оценил "правильно сделанное шоу, когда нет никаких вопросов".
"Классные раздолбаи из народа"
Выбор Little Big оценили и обычные зрители.
"Аллилуйя )) Да неужели )))) Ребята, жгите в Европе ))", — написала Regine Soleil.
"На Евровидение, вперед!!!!!! Наконец-то Россию представят не классические поющие правильные певцы от государства, а классные раздолбаи из народа!!!!!" — добавил БрБр.
Выбор оценили не только русскоязычные пользователи, но и иностранцы.
"Вот победители Евровидения-2020. Помяните мои слова", — прокомментировал M JAK Morele.
"Серьезно, Россия? Эту группу на Евровидение? Лучшее решение!" — написал ABCDEF123456.
"Наконец-то что-то новенькое! Прекрасная работа, Россия", — добавила Andrea Manzano.
"Готовься, Европа! Они едут на Евровидение", — написал Roland Balog.
Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах, которые получили право на его проведение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
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