Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-03T15:50+0300
https://ria.ru/20200303/1567917319.html
Россияне и иностранцы оценили отправку Little Big на Евровидение
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567686357_0:0:2981:1677_1036x0_80_0_0_db91d63f7190d8612ae8073c916a7fbd.jpg
РИА Новости

Россияне и иностранцы оценили отправку Little Big на Евровидение

15:06 03.03.2020 (обновлено: 15:50 03.03.2020)
35284
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонцерт группы Little Big в Москве
Концерт группы Little Big в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На предстоящем конкурсе Евровидение Россию представит Little Big — эпатажная рейв-группа, чьи клипы на YouTube собирают миллионы просмотров. Участники коллектива называют себя сатирической арт-коллаборацией, которая в своих треках и клипах обыгрывает различные стереотипы, в том числе и о русских.
Опубликованный в 2018 году клип на песню Skibidi стал вирусным и породил целый танцевальный флешмоб — #SkibidiChallenge. К этому моменту оригинальный клип набрал 362 миллиона просмотров, другие видео также посмотрели в среднем около 100 миллионов пользователей.
Пока неизвестно, с какой песней Little Big отправится в Нидерланды, однако солист Илья Прусикин уже пообещал, что выступление группы удивит поклонников.

"Классное шоу"

Выбор Little Big в качестве участника музыкального конкурса одобрили многие российские артисты.
Певец Филипп Киркоров отметил талант группы и заявил, что их шансы на победу велики. Певица Анита Цой назвала проект очень подходящим Евровидению по формату, добавив, что у участников Little Big, помимо музыкального таланта, хорошее чувство юмора.
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин во время концерта в Москве
Вчера, 00:32Культура
Канделаки объяснила, почему Little Big победит на Евровидении
Певица Юлия Савичева отметила, что группа подкупила ее харизмой и юмором, от нее стоит ожидать "классное шоу". Продюсер Игорь Матвиенко назвал музыкантов "идеальными артистами" для конкурса, а его коллега Иосиф Пригожин оценил "правильно сделанное шоу, когда нет никаких вопросов".

"Классные раздолбаи из народа"

Выбор Little Big оценили и обычные зрители.
"Аллилуйя )) Да неужели )))) Ребята, жгите в Европе ))", — написала Regine Soleil.
"На Евровидение, вперед!!!!!! Наконец-то Россию представят не классические поющие правильные певцы от государства, а классные раздолбаи из народа!!!!!" — добавил БрБр.
Выбор оценили не только русскоязычные пользователи, но и иностранцы.
"Вот победители Евровидения-2020. Помяните мои слова", — прокомментировал M JAK Morele.
"Серьезно, Россия? Эту группу на Евровидение? Лучшее решение!" — написал ABCDEF123456.
"Наконец-то что-то новенькое! Прекрасная работа, Россия", — добавила Andrea Manzano.
"Готовься, Европа! Они едут на Евровидение", — написал Roland Balog.
Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах, которые получили право на его проведение после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
Опрос
Вы согласны с решением отправить группу Little Big на Евровидение?
Проголосовали:29475
Вчера, 10:31
26347103886
Обсудить 65
КультураLittle BigИльич (Илья Прусикин)Анита ЦойИгорь МатвиенкоИосиф ПригожинФилипп КиркоровНидерландыЕвровидение-2020Шоу-бизнесРоссия
Популярные комментарии
Нашла Россия чем похвастаться - «раздолбаями из народа»!((( Позорище для России.
3 марта, 15:23
Владимир Белогорский
41200045
И к этой же категории следует отнести всех тех, кто похвалил такой выбор.
3 марта, 15:25
Владимир Белогорский
33300030
Рекомендуем
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
Лента новостейМолния