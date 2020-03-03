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Турция обвинила Евросоюз в невыполнении миграционного соглашения
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РИА Новости

Турция обвинила Евросоюз в невыполнении миграционного соглашения

15:01 03.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ответил на критическую публикацию своего германского коллеги Хайко Мааса в Twitter, обвинив ЕС в невыполнении обязательств в рамках миграционного соглашения с Турцией.
Ранее министр иностранных дел Германии Маас написал в Twitter, что страны ЕС "видят, какую ношу несет на себе Турция, однако она должна продолжать выполнять взятые на себя обязательства в рамках миграционного соглашения с ЕС".
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По мнению немецкого министра, ЕС не может допустить того, чтобы беженцы "стали предметом геополитической игры".
"Какое из обещаний, данных Турции, сдержано Евросоюзом? Даже половина из обещанных шести миллиардов евро не дошла до сирийцев, не начался добровольный прием мигрантов, не внесен вклад в создание зоны безопасности в Сирии. Мы не можем насильно удержать тех, кто хочет покинуть турецкую территорию. Годами вы игнорировали происходящее. Не пора ли выполнить обязательства", - написал Чавушоглу в своем Twitter.
Турецкий министр напомнил Маасу об обязательствах ЕС в миграционном вопросе и порекомендовал немецкому коллеге обратиться с аналогичными призывами к греческой стороне.
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Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. За три дня были пресечены около 20 тысяч попыток нарушения границы, где находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, прошедших на греческую территорию, за вторые – 73 нелегала.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииМевлют ЧавушоглуЕвросоюзТурцияВ мире
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