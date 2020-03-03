Медикам дали рекомендации по наблюдению за прибывшими из Ирана и Кореи

"Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья... обеспечить... медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней всех граждан, прибывающих из Исламской Республики Иран и Республики Корея, по месту пребывания. При появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), обеспечить их немедленную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных", - говорится в документе.