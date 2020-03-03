Лавров обсудил с главой МИД Финляндии безопасность на Балтике

"Мы подробно говорили о ситуации в регионе Балтийского моря, в том числе в контексте реализации инициативы президента Финляндии о мерах доверия в этом районе", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи министров.

"Мы рассказали о нашем диалоге с членами Североатлантического альянса по вопросам безопасности, укрепления доверия и рассказали о том, какие предложения мы внесли на рассмотрение членов НАТО уже более года назад и на которые ответ так до сих пор и не получен", - добавил российский министр.