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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии безопасность на Балтике
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Финляндии безопасность на Балтике

14:54 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время встречи в Хельсинки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время встречи в Хельсинки
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время встречи в Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто ситуацию с безопасностью на Балтике и предложения России для НАТО.
"Мы подробно говорили о ситуации в регионе Балтийского моря, в том числе в контексте реализации инициативы президента Финляндии о мерах доверия в этом районе", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи министров.
"Мы рассказали о нашем диалоге с членами Североатлантического альянса по вопросам безопасности, укрепления доверия и рассказали о том, какие предложения мы внесли на рассмотрение членов НАТО уже более года назад и на которые ответ так до сих пор и не получен", - добавил российский министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи в Хельсинки
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Российская Федерация (Россия)Пекка ХаавистоБалтийское мореСергей ЛавровНАТОМИД ФинляндииФинляндияБезопасностьВ мире
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