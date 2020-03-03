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Путин и Меркель отметили необходимость режима прекращения боев в Ливии
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РИА Новости

Путин и Меркель отметили необходимость режима прекращения боев в Ливии

14:54 03.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора подчеркнули необходимость соблюдения сторонами конфликта в Ливии режима прекращения боевых действий, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями о положении дел в Ливии подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения боевых действий и реализации решений Берлинской конференции, состоявшейся в январе", - говорится в сообщении.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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