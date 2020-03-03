В России усилят контроль рейсов, прибывающих из Ирана, Италии и Кореи

"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, главным врачам федеральных бюджетных учреждений здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ в дополнение к ранее принятым мерам усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах пунктов пропуска через государственную границу РФ, принимающих рейсы из Исламской Республики Иран, Республики Корея, Итальянской Республики", - говорится в документе.

Кроме того, поручено "организовать отбор материала" на новую коронавирусную инфекцию у прибывших из Ирана и Кореи в пунктах пропуска через госграницу РФ и направлять его для исследований в центры гигиены и эпидемиологии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.