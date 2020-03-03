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В России усилят контроль рейсов, прибывающих из Ирана, Италии и Кореи
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РИА Новости

В России усилят контроль рейсов, прибывающих из Ирана, Италии и Кореи

14:49 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский  / Перейти в фотобанкТабло в аэропорту
Табло в аэропорту
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Табло в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор постановил усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах, принимающих рейсы из Ирана, Кореи и Италии, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, главным врачам федеральных бюджетных учреждений здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ в дополнение к ранее принятым мерам усилить санитарно-карантинный контроль в аэропортах пунктов пропуска через государственную границу РФ, принимающих рейсы из Исламской Республики Иран, Республики Корея, Итальянской Республики", - говорится в документе.
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Кроме того, поручено "организовать отбор материала" на новую коронавирусную инфекцию у прибывших из Ирана и Кореи в пунктах пропуска через госграницу РФ и направлять его для исследований в центры гигиены и эпидемиологии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Российская Федерация (Россия)ХубэйАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗЮжная КореяУханьИранИталияОбщество
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