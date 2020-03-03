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Алексин готовится к празднованию 500-летия Тульского кремля
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РИА Новости

Алексин готовится к празднованию 500-летия Тульского кремля

14:49 03.03.2020
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© тульский-кремль.рфАлексинский художественно-краеведческий музей
Алексинский художественно-краеведческий музей
© тульский-кремль.рф
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля в Алексинском художественно-краеведческом музее, расположенном в исторической части города в здании усадьбы купцов 1-й гильдии Масловых, прошли ремонтные работы.
По национальному проекту "Культура" выполнен ремонт кровли, фасада, цоколя, установлены новые оконные блоки. По проекту "Народный бюджет" тротуарной плиткой вымощена внутренняя территория музея, сообщается на сайте Тульского кремля.
С 1997 года здание музея включено в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения.
Масштабные мероприятия, посвященные 500-летию возведения Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты, состоятся в Алексине в День города.
Алексинцев и гостей города ждут интерактивные площадки, торговые ряды, исторические реконструкции, сувенирная продукция, выступления артистов. Интерактивная площадка также будет устроена на Базарной площади у храма.
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500-летие Тульского кремля
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