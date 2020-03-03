Лавров обсудил с главой МИД Финляндии ситуацию на Украине и в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и в Сирии.

"Что касается международной повестки, то мы обсудили, конечно, ситуацию на Украине и ситуацию вокруг Сирии", - сказал Хаависто в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым.

"Что касается Украины, то Финляндия придерживается санкций Евросоюза и считает, что выполнение минских соглашений является предпосылкой для снятия санкций. Что касается ситуации вокруг Сирии, мы, конечно, надеемся, что найдется мирное решение и возможность режима прекращения огня", - отметил он.