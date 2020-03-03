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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии ситуацию на Украине и в Сирии
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Финляндии ситуацию на Украине и в Сирии

14:46 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
© МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию на Украине и в Сирии.
"Что касается международной повестки, то мы обсудили, конечно, ситуацию на Украине и ситуацию вокруг Сирии", - сказал Хаависто в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым.
"Что касается Украины, то Финляндия придерживается санкций Евросоюза и считает, что выполнение минских соглашений является предпосылкой для снятия санкций. Что касается ситуации вокруг Сирии, мы, конечно, надеемся, что найдется мирное решение и возможность режима прекращения огня", - отметил он.
Российский министр во вторник находится с визитом в Финляндии.
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Российская Федерация (Россия)Пекка ХаавистоВойна в СирииСергей ЛавровЕвросоюзМИД ФинляндииСирияУкраинаВ мире
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