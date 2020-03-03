Школьники познакомились с историей Тульского кремля

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Единые тематические уроки, посвященные 500-летию возведения Тульского кремля, прошли в тульской школе №2. В ходе урока ребята вспомнили связанные с возведением Большой засечной черты события российской истории, посмотрели презентацию о первом упоминании Тульского кремля в Никоновской летописи, рассмотрели его значение в формировании Российского государства.

Также ребята узнали, каким изначально был Тульский кремль, какие в нем произошли изменения, какие мероприятия по его сохранению и реставрации планируются. Школьники не только смотрели и слушали, но и сами подготовили интересные доклады на эту тему, сообщается на сайте Тульского кремля.