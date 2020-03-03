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Школьники познакомились с историей Тульского кремля
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РИА Новости

Школьники познакомились с историей Тульского кремля

14:47 03.03.2020
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© тульский-кремль.рфШкольники во время тематического урока, посвященного истории Тульского кремля
Школьники во время тематического урока, посвященного истории Тульского кремля
© тульский-кремль.рф
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Единые тематические уроки, посвященные 500-летию возведения Тульского кремля, прошли в тульской школе №2. В ходе урока ребята вспомнили связанные с возведением Большой засечной черты события российской истории, посмотрели презентацию о первом упоминании Тульского кремля в Никоновской летописи, рассмотрели его значение в формировании Российского государства.
Также ребята узнали, каким изначально был Тульский кремль, какие в нем произошли изменения, какие мероприятия по его сохранению и реставрации планируются. Школьники не только смотрели и слушали, но и сами подготовили интересные доклады на эту тему, сообщается на сайте Тульского кремля.
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500-летие Тульского кремля
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