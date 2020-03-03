В Швеции подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом

Три случая зафиксированы в регионе Вестра-Йетланд. "Трое пациентов путешествовали вместе и заразились в северной Италии", - говорится в сообщении на сайте местной администрации.

Еще о четырех случаях заражения сообщает администрация Стокгольмского региона. Трое из заболевших - родственники, они также заразились во время поездки на север Италии. Кроме этого, два случая подтверждены в других регионах Швеции, в том числе в Сконе - первый случай на юге страны.