В Швеции подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом

СТОКГОЛЬМ, 3 мар - РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусом подтвердили во вторник в различных регионах Швеции, сообщают местные власти.
Три случая зафиксированы в регионе Вестра-Йетланд. "Трое пациентов путешествовали вместе и заразились в северной Италии", - говорится в сообщении на сайте местной администрации.
Еще о четырех случаях заражения сообщает администрация Стокгольмского региона. Трое из заболевших - родственники, они также заразились во время поездки на север Италии. Кроме этого, два случая подтверждены в других регионах Швеции, в том числе в Сконе - первый случай на юге страны.
Всего на сегодняшний день в Швеции зафиксированы 24 случая заболевания. Состояние всех пациентов оценивается как легкое или среднее.
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