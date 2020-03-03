На Украине могут ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса

Во вторник замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о первом случае заболевания коронавирусом нового типа COVID-19 на Украине, он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. По словам замминистра, семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице. Эпидемиологи также начали работу с людьми, которые контактировали с мужчиной. По словам Ляшко, их немного.