Россия настаивает на мирном решении проблем в регионе Балтийского моря

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мар - РИА Новости. Россия не видит решения проблем в регионе Балтийского моря военными методами, предложения РФ НАТО остаются на столе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не видим каких-либо проблем в этом регионе, которые требуют военного решения. И наши предложения остаются на столе, будем надеяться, что все-таки в НАТО возобладает здравый смысл", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планируемые в текущем году крупные учения НАТО Defender Europe 2020, в рамках которых будет осуществлена переброска американских войск в Европу, не направлены против России.
На прошедшей в середине февраля встрече на полях Мюнхенской конференции по безопасности Лавров вновь не получил ответа от генсека НАТО на сделанные примерно год назад предложения России по мерам доверия при проведении учений на линии соприкосновения, а также по обеспечению безопасности полетов над Балтикой и в регионе в целом.
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