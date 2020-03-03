Россия настаивает на мирном решении проблем в регионе Балтийского моря

"Мы не видим каких-либо проблем в этом регионе, которые требуют военного решения. И наши предложения остаются на столе, будем надеяться, что все-таки в НАТО возобладает здравый смысл", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.