Россия не будет игнорировать учения НАТО в Европе, заявил Лавров

Британские военные во время учений НАТО в Норвегии

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия будет реагировать на военные учения Россия будет реагировать на военные учения НАТО , которые планируется провести весной на территории Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете"

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планируемые в текущем году крупные учения НАТО Defender Europe 2020, в рамках которых будет осуществлена переброска американских войск в Европу, не направлены против России. Столтенберг заявил, что это будет "крупнейшее развертывание американских войск в Европе за последние 25 лет".

"Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать эти процессы, которые вызывают очень большую озабоченность, но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков", - сказал Лавров.

Российский министр напомнил, что НАТО "завлекают" в совместные учения под предлогом членства в ЕС нейтральные государства, такие, как Финляндия, Швеция.

"Придумали в контексте сотрудничества НАТО с ЕС в военной сфере термин "военный Шенген", предполагающий модернизацию всех транспортных артерий вплоть до восточной границы Альянса таким образом, чтобы любая самая крупная боевая техника могла беспрепятственно проходить на Восток. Думаю, одного этого достаточно, чтобы понять опасность подобных игр. Конечно, мы должны на это отвечать", - считает глава МИД РФ

По его словам, учения Defender, которые планируются в апреле-мае, предполагают в дополнение к уже размещенным в Европе военным контингентам переброску более 30 тысяч единиц американской техники и более 20 тысяч американских военнослужащих.

"В общей сложности более 40 тысяч человек участвует в этих учениях", - заявил Лавров.