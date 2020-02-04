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Россия не будет игнорировать учения НАТО в Европе, заявил Лавров
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РИА Новости

Россия не будет игнорировать учения НАТО в Европе, заявил Лавров

17:59 04.02.2020
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CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond / Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond /
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия будет реагировать на военные учения НАТО, которые планируется провести весной на территории Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете".
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планируемые в текущем году крупные учения НАТО Defender Europe 2020, в рамках которых будет осуществлена переброска американских войск в Европу, не направлены против России. Столтенберг заявил, что это будет "крупнейшее развертывание американских войск в Европе за последние 25 лет".
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"Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать эти процессы, которые вызывают очень большую озабоченность, но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков", - сказал Лавров.
Российский министр напомнил, что НАТО "завлекают" в совместные учения под предлогом членства в ЕС нейтральные государства, такие, как Финляндия, Швеция.
"Придумали в контексте сотрудничества НАТО с ЕС в военной сфере термин "военный Шенген", предполагающий модернизацию всех транспортных артерий вплоть до восточной границы Альянса таким образом, чтобы любая самая крупная боевая техника могла беспрепятственно проходить на Восток. Думаю, одного этого достаточно, чтобы понять опасность подобных игр. Конечно, мы должны на это отвечать", - считает глава МИД РФ.
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По его словам, учения Defender, которые планируются в апреле-мае, предполагают в дополнение к уже размещенным в Европе военным контингентам переброску более 30 тысяч единиц американской техники и более 20 тысяч американских военнослужащих.
"В общей сложности более 40 тысяч человек участвует в этих учениях", - заявил Лавров.
"Те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность. Но немаловажный аспект – все, что мы делаем в ответ на создание натовцами угроз нашей безопасности, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и все наше ядерное оружие находится на нашей территории, в отличие от американского ядерного оружия", - подчеркнул он.
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Сергей ЛавровМИД РФНАТОРоссияБезопасностьВ мире
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