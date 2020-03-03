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https://ria.ru/20200303/1567902787.html
В Кузбассе пояснили, зачем отправили больного муковисцидозом в Москву
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РИА Новости

В Кузбассе пояснили, зачем отправили больного муковисцидозом в Москву

14:44 03.03.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМедицинская сестра в больнице
Медицинская сестра в больнице
© РИА Новости / Павел Львов
Медицинская сестра в больнице. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 мар – РИА Новости. Юношу из Новокузнецка, страдающего муковисцидозом и нуждающегося в дорогостоящем лекарстве, отправили в Москву за подтверждением диагноза из-за разницы в тактике лечения детей и взрослых, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
Ранее со ссылкой на RT сообщалось, что житель Новокузнецка Илья Дробышев после совершеннолетия не может получить необходимый ему дорогостоящий препарат "Кайстон", назначенный консилиумом московских врачей в 2017 году. Региональные чиновники под разными предлогами отказывались закупать препарат, суд обязал их обеспечить пациента лекарством. Препарата хватило до 18-летия Дробышева. Как пишет RT, чиновники посчитали, что юноше нужно подтвердить диагноз и схему лечения в Москве, хотя столичные врачи считали, что подтверждение диагноза не требуется. Во время поездки состояние Ильи резко ухудшилось: его сняли с поезда и отвезли на срочную операцию в Тюмень, у пациента разорвалось легкое. Прокуратура Кузбасса по данному факту организовала проверку. СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность".
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента охраны здоровья населения, педиатрическим консилиумом профильного федерального медучреждения в 2017 году пациенту был назначен препарат "Кайстон", не зарегистрированный в РФ. Ввоз незарегистрированных лекарств производится на основании разрешения Минздрава РФ. В 2018 году такое разрешение получено, и департамент обеспечил пациента препаратом "Кайстон" за счёт средств бюджета.
"В ноябре 2019 года пациенту исполнилось 18 лет. Тактика лечения у детей и взрослых может отличаться с учетом возрастных особенностей организма, динамики хронического заболевания, оценки эффективности лекарственной терапии. Поэтому, а также для получения разрешения МЗ, необходим повторный консилиум профильной медицинской организации, но уже не педиатрической, а взрослой сети", – сообщили в пресс-службе департамента.
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