В Кузбассе пояснили, зачем отправили больного муковисцидозом в Москву

"В ноябре 2019 года пациенту исполнилось 18 лет. Тактика лечения у детей и взрослых может отличаться с учетом возрастных особенностей организма, динамики хронического заболевания, оценки эффективности лекарственной терапии. Поэтому, а также для получения разрешения МЗ, необходим повторный консилиум профильной медицинской организации, но уже не педиатрической, а взрослой сети", – сообщили в пресс-службе департамента.