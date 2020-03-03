В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку
Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
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Следователям удалось установить личность преступника, которым оказался 38-летний местный житель.
Подозреваемый полностью признал свою вину.