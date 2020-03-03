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2020-03-03T17:22+0300
https://ria.ru/20200303/1567899516.html
В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы
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РИА Новости

В Саратове пьяный мужчина изнасиловал пенсионерку посреди улицы

14:40 03.03.2020 (обновлено: 17:22 03.03.2020)
43723
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Полицейские задержали в Саратове мужчину, изнасиловавшего 65-летнюю пенсионерку
Как рассказали в региональном управлении СК, пьяный злоумышленник, угрожая убийством, набросился на пожилую женщину рано утром на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
Соборная площадь в Омске
26 февраля, 11:12
В центре Омска прохожие задержали насильника, напавшего на женщину
Следователям удалось установить личность преступника, которым оказался 38-летний местный житель.
Подозреваемый полностью признал свою вину.
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СУСК по Саратовской областиСледственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Вау. Да она теперь среди таких же пенсионерок Козырной Дамой будет. Искусительница😳
3 марта, 15:18
Весёлый Ёжик
1712002052
И что смешного в этой новости?
3 марта, 16:06
euex- ukrainian
5991006
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