В ООН оценили ситуацию с беженцами на границе Турции и Греции

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.

"Мы полагаем, что всего 1400 человек пересекли водную и сухопутную границу Греции с Турцией за 1 и 2 марта", - сказал он.

Махечич подчеркнул, что в УВКБ ООН внимательно следят за ситуацией в Турции и Греции и готовы оказывать помощь обеим странам. По данным организации, на границе сейчас собрались в том числе сирийцы, суданцы, афганцы и представители других национальностей.