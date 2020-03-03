В ООН оценили ситуацию с беженцами на границе Турции и Греции

ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. За первые два дня марта границу Турции с Грецией пересекли порядка 1400 мигрантов и беженцев, заявил на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.
"Мы полагаем, что всего 1400 человек пересекли водную и сухопутную границу Греции с Турцией за 1 и 2 марта", - сказал он.
Махечич подчеркнул, что в УВКБ ООН внимательно следят за ситуацией в Турции и Греции и готовы оказывать помощь обеим странам. По данным организации, на границе сейчас собрались в том числе сирийцы, суданцы, афганцы и представители других национальностей.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".