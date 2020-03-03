Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T14:39+0300
https://ria.ru/20200303/1567898462.html
В ООН оценили ситуацию с беженцами на границе Турции и Греции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567762381_0:261:3072:1988_1036x0_80_0_0_446dd0b5c439dac06a3457f8f7883bfc.jpg
РИА Новости

В ООН оценили ситуацию с беженцами на границе Турции и Греции

14:39 03.03.2020
639
© РИА Новости / Григорис Сиамидис / Перейти в фотобанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
Перейти в фотобанк
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. За первые два дня марта границу Турции с Грецией пересекли порядка 1400 мигрантов и беженцев, заявил на брифинге официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Вчера, 13:43
Курц прокомментировал заявления Эрдогана по мигрантам
"Мы полагаем, что всего 1400 человек пересекли водную и сухопутную границу Греции с Турцией за 1 и 2 марта", - сказал он.
Махечич подчеркнул, что в УВКБ ООН внимательно следят за ситуацией в Турции и Греции и готовы оказывать помощь обеим странам. По данным организации, на границе сейчас собрались в том числе сирийцы, суданцы, афганцы и представители других национальностей.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
2 марта, 16:41
Евросоюз ждет от Турции выполнения обязательств по мигрантам
441010
Обсудить 0
Обострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииВойна в СирииУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевИдлиб (мухафаза)ЕвросоюзГрецияТурцияООНВ мире
Рекомендуем
Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
Евросоюз ждет от Турции выполнения обязательств по мигрантам
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии прокомментировали ситуацию с беженцами на границе Греции
Туристы на склоне горно-туристического центра ПАО Газпром в Красной Поляне
Эксперты рассказали, куда поедут туристы на 8 Марта
Ситуация на границе Греции с Турцией
Австрия отправит полицию в Грецию для сдерживания потока мигрантов
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии оценили слова Эрдогана о пути для беженцев в Европу
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Мигранты в районе турецкого пограничного перехода Пазаркуле на границе с Грецией
МИД Греции обвинил Турцию в дезинформации по беженцам
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Глава Евросовета и премьер Греции посетят границу с Турцией
Греческая полиция
В Греции избили двух журналистов
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
ЕК готовит совещание для помощи Греции в связи с миграционным кризисом
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
Frontex начнет срочное пограничное вмешательство для помощи Греции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
Лента новостейМолния