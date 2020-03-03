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Ученые нашли вирус, являющийся ближайшим родственником COVID-19
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РИА Новости

Ученые нашли вирус, являющийся ближайшим родственником COVID-19

14:35 03.03.2020
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© Фото : The Chinese disease prevention authority2019-nCoV
2019-nCoV
© Фото : The Chinese disease prevention authority
2019-nCoV. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международная исследовательская группа по коронавирусам (CSG) при участии профессора МГУ Александра Горбалени опубликовала результаты классификации вируса известного как 2019-nCoV, он был признан ближайшим родственником SARS-CoV, сообщает пресс-служба МГУ.
Поясняется, что практика классификации новых коронавирусов базируется на оценке степени их генетического родства с уже известными. По данным исследователей, сейчас признано существование 39 видов коронавирусов.
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"Новый коронавирус получил название SARS-CoV-2 на основании особой генетической близости с SARS-CoV и другим вирусам этого вида", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сам вид получил свое название от вируса-основателя, ответственного за вспышку респираторных заболеваний в 2002–2003 годах - SARS-CoV.
Добавляется, что авторы исследования считают, что появление SARS-CoV-2 является полностью независимым от вспышки SARS-CoV в 2002-2003 годах. Они рекомендуют проведение исследований для понимания взаимосвязи вирусов внутри этого вида, чтобы понять биологию и эволюцию этих патогенов и родственных коронавирусов, заражающих летучих мышей и других животных.
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