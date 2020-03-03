Ученые нашли вирус, являющийся ближайшим родственником COVID-19

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Международная исследовательская группа по коронавирусам (CSG) при участии профессора МГУ Александра Горбалени опубликовала результаты классификации вируса известного как Международная исследовательская группа по коронавирусам (CSG) при участии профессора МГУ Александра Горбалени опубликовала результаты классификации вируса известного как 2019-nCoV , он был признан ближайшим родственником SARS-CoV, сообщает пресс-служба МГУ.

Поясняется, что практика классификации новых коронавирусов базируется на оценке степени их генетического родства с уже известными. По данным исследователей, сейчас признано существование 39 видов коронавирусов.

"Новый коронавирус получил название SARS-CoV-2 на основании особой генетической близости с SARS-CoV и другим вирусам этого вида", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам вид получил свое название от вируса-основателя, ответственного за вспышку респираторных заболеваний в 2002–2003 годах - SARS-CoV.