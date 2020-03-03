Калужский чиновник предложил отправить критиков города в "филиал ада"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир Васин на еженедельной планерке удивился скептическому отношению калужан к городу. Его слова цитирует местное издание " Калужские новости ".

Он отметил, что не понимает причин разговоров про грязь или неустроенность.

"Предлагаю вот этих вот лидеров антимнения найти, объединить и <...> за счет бизнеса какого-нибудь городского отправить, например, в четырехдневную, не более, экскурсионную туристическую поездку в город Дели, в Индию", — предложил Васин.

Этот город чиновник назвал "филиалом ада на Земле".

Васин также поделился впечатлением от поездки в столицу Индии. Так, по его словам, по возвращении домой он из аэропорта позвонил супруге и попросил приготовить большой мусорный мешок. Поднявшись на крыльцо, чиновник снял с себя всю верхнюю одежду.

"Обувь, одежду. <…> Вот это все мы сложили в мешок, завязали его, обмотали, чтобы <...> никто его не вскрыл, и отнесли на помойку сразу", — поделился Васин.

Чиновник отметил, что сразу же после этого он отправился в ванную.

"Вот это грязь. Вот это неустроенность", — подытожил он.

Представитель городской управы Владислав Сахарчук пояснил РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно: Васин имел в виду, что Калуга — более чистый город по сравнению с некоторыми другими.

"Важно понять, что он в своем выступлении говорил о бескомпромиссных критиках из соцсетей, которые уверены на сто процентов, что именно Калуга — "филиал ада на земле". В речи Владимира Александровича речь шла о важности контекста", — заявил Сахарчук.