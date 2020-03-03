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2020-03-03T16:34+0300
https://ria.ru/20200303/1567894718.html
Калужский чиновник предложил отправить критиков города в "филиал ада"
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РИА Новости

Калужский чиновник предложил отправить критиков города в "филиал ада"

14:43 03.03.2020 (обновлено: 16:34 03.03.2020)
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© РИА Новости / Инсаф БасировСмог в Нью-Дели, Индия
Смог в Нью-Дели, Индия
© РИА Новости / Инсаф Басиров
Смог в Нью-Дели, Индия. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир Васин на еженедельной планерке удивился скептическому отношению калужан к городу. Его слова цитирует местное издание "Калужские новости".
Он отметил, что не понимает причин разговоров про грязь или неустроенность.

"Предлагаю вот этих вот лидеров антимнения найти, объединить и <...> за счет бизнеса какого-нибудь городского отправить, например, в четырехдневную, не более, экскурсионную туристическую поездку в город Дели, в Индию", — предложил Васин.

Этот город чиновник назвал "филиалом ада на Земле".
Васин также поделился впечатлением от поездки в столицу Индии. Так, по его словам, по возвращении домой он из аэропорта позвонил супруге и попросил приготовить большой мусорный мешок. Поднявшись на крыльцо, чиновник снял с себя всю верхнюю одежду.
"Обувь, одежду. <…> Вот это все мы сложили в мешок, завязали его, обмотали, чтобы <...> никто его не вскрыл, и отнесли на помойку сразу", — поделился Васин.
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Чиновник отметил, что сразу же после этого он отправился в ванную.
"Вот это грязь. Вот это неустроенность", — подытожил он.
Представитель городской управы Владислав Сахарчук пояснил РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно: Васин имел в виду, что Калуга — более чистый город по сравнению с некоторыми другими.
"Важно понять, что он в своем выступлении говорил о бескомпромиссных критиках из соцсетей, которые уверены на сто процентов, что именно Калуга — "филиал ада на земле". В речи Владимира Александровича речь шла о важности контекста", — заявил Сахарчук.
Васин был назначен на должность в феврале. До этого он работал финансовым директором коммерческой структуры в Москве.
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Владимир ВасинКалугаДелиИндияОбщество
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