Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T14:34+0300
https://ria.ru/20200303/1567894323.html
В Екатеринбурге пожилая женщина пострадала из-за схода наледи
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:0:3206:1803_1036x0_80_0_0_eb1a3b4ce0f557170d3db559f341f370.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге пожилая женщина пострадала из-за схода наледи

14:34 03.03.2020
105
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Пожилая женщина в Екатеринбурге во вторник получила травмы в результате схода наледи, прокуратура организовала проверку по данному факту, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.
"Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга по информации СМИ организовала проверку... По предварительной информации, сегодня в дневное время в результате схода наледи пострадала женщина, которая в тот момент проходила возле дома. В результате происшествия женщина получила повреждения, с которыми была доставлена в городскую больницу", - говорится в сообщении.
Саратов
6 марта 2019, 11:22
В Саратове трехлетний ребенок пострадал из-за схода наледи с крыши
Прокуратура установила, что многоквартирный дом №7 по улице Подгорная в Екатеринбурге обслуживает ООО "УК "Алмаз". В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, в частности, откуда произошел сход снега и льда, - с кровли или козырька балкона одной из квартир. Предварительно, снег с наледью сошел с кровли.
В ходе проверки опросят представителей управляющей организации, пострадавшую, а также установят тяжесть причиненного вреда здоровью женщины.
000201
Обсудить 0
ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Инспектор ГИБДД
В Башкирии грузовик врезался в школьный автобус
В Москве открылся сезон работы фонтанов
Лучшим отцам Башкирии вручат награды
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Приморье произошло массовое ДТП с участием 12 машин
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Камчатке ребенок получил травмы, упав с лошади на Масленице
В школе
В Башкирии проверят школу, где педагог оскорбляла ученицу
Проверка слуха
Ученые выяснили главную причину потери слуха и знают, как ее устранить
Место падения стрелы строительного крана в Екатеринбурге
В Екатеринбурге стрела строительного крана упала и повисла на проводах
Полицейский
В Мурманске ищут женщину, напавшую на подростка в магазине
Последствия ДТП на 335-м километре автодороге М7 Волга в городе Гороховец Владимирской области
Трое пострадавших в ДТП под Владимиром находятся в тяжелом состоянии
Скорая помощь
В Кузбассе один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом
Линии электропередачи
В ЛНР двадцать домов остались без электроснабжения из-за обстрела
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
В Архангельской области гинеколога будут судить за смерть пациентки
Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
Евросоюз ждет от Турции выполнения обязательств по мигрантам
Украинский военнослужащий
Силовики 90 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Статуя Фемиды в суде
В Вологде офицера осудили за избиение рядового
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
Лента новостейМолния