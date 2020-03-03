В Екатеринбурге пожилая женщина пострадала из-за схода наледи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Пожилая женщина в Пожилая женщина в Екатеринбурге во вторник получила травмы в результате схода наледи, прокуратура организовала проверку по данному факту, сообщает надзорное ведомство Свердловской области.

"Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга по информации СМИ организовала проверку... По предварительной информации, сегодня в дневное время в результате схода наледи пострадала женщина, которая в тот момент проходила возле дома. В результате происшествия женщина получила повреждения, с которыми была доставлена в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что многоквартирный дом №7 по улице Подгорная в Екатеринбурге обслуживает ООО "УК "Алмаз". В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, в частности, откуда произошел сход снега и льда, - с кровли или козырька балкона одной из квартир. Предварительно, снег с наледью сошел с кровли.