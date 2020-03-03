Москалькова прокомментировала проект закона об омбудсменах

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Законопроект "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ" содержит ряд важных новелл, которые помогут утвердиться институту омбудсмена в регионах, заявила уполномоченный по правам человека Законопроект "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ" содержит ряд важных новелл, которые помогут утвердиться институту омбудсмена в регионах, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрела во втором чтении законопроект "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах РФ".

Москалькова поблагодарила депутатов за практически единогласное принятие закона во втором чтении. Она подчеркнула, что законопроект предусматривает ряд новелл, которые "позволят утвердиться этому институту в субъектах РФ и помочь людям в трудной жизненной ситуации".

"Уполномоченный вправе обращаться с административными исками в суд, когда он сталкивается с нарушением закона. Сюда же можно отнести, что уполномоченный вправе обращаться и к прокурору с просьбой о проведении проверки, когда он сталкивается с нарушением закона. И, что совершенно важное и новое, обратиться с протестом на принятый приговор или гражданское решение", - сказала она журналистам.

Еще одно новое положение, по ее словам, связано с тем, что уполномоченный вправе знакомиться со всеми гражданскими и уголовными делами по вступившим в силу решениям и увидеть, насколько аргументы заявителя имеют под собой основания с тем, чтобы обратиться к контролирующим или надзорным органам о проверке.

"И третья новелла связана с тем, что уполномоченный вправе принимать меры не только при рассмотрении жалоб граждан, но и по информации журналистов либо из других источников, когда это связано с массовым нарушением прав человека. Это очень важно, что мы идём не только от заявления, но и, видя ситуацию с правами человека в целом, реагируем на острые моменты", - заявила Москалькова.

Например, по ее словам, это позволит омбудсменам оперативно реагировать на происходящее во время тех или иных протестных акций.

"Например, по политическим вопросам вообще очень мало приходит обращений, жалоб, но когда уполномоченный видит, что в результате акции, которая прошла, предположим, по нарушению прав родителей, вот недавно была в Сокольниках, или нарушению трудовых прав, или по любой другой теме, он вправе вмешаться, сделать соответствующие запросы и принять меры к восстановлению прав", - пояснила Москалькова.