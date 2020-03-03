Больному, не получавшему лекарства в Кузбассе, окажут помощь в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Пациенту, страдающему муковисцидозом и не получавшему необходимое дорогостоящее лекарство в Кузбассе, оказывают всю нужную помощь в Тюмени, где его сняли с поезда в Москву из-за резкого ухудшения здоровья, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Тюменской области.
"Пациенту оказывается вся необходимая помощь в условиях многопрофильного стационара. При первой возможности после стабилизации состояния пациент будет транспортирован в профильную клинику. Сейчас со специалистами этой клиники проводятся телемедицинские консультации для определения тактики лечения", — сказали в департаменте.
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Ранее сайт RT сообщал, что пациент из Новокузнецка Илья Дробышев после совершеннолетия не может получить необходимый препарат "Кайстон", стоимость курса которого составляет три миллиона рублей. Препарат был назначен консилиумом московских врачей еще в 2017 году. По информации RT, региональные чиновники под разными предлогами отказывались закупать препарат.
Семья юноши подала иск в суд к департаменту охраны здоровья населения и выиграла его. Однако, как пишет RT, первую партию "Кайстона" пациент получил только через несколько месяцев после завершения всех обжалований решения суда — в начале 2019 года. По информации RT, препарата хватило на пять месяцев — до совершеннолетия Дробышева. Как пишет RT, чиновники посчитали, что молодому человеку необходимо подтвердить диагноз и схему лечения в Москве.
Столичные врачи были против этого, предупреждали, что Илья может не перенести долгую дорогу, по их мнению, подтверждение диагноза не требовалось. Однако кемеровские чиновники настаивали на повторном консилиуме. Во время поездки в столицу состояние Ильи резко ухудшилось: его сняли с поезда и отвезли на срочную операцию в Тюмень, у пациента разорвалось легкое. СК Кузбасса возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК России ("Халатность"). Прокуратура Кузбасса по данному факту организовала проверку.
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