Больному, не получавшему лекарства в Кузбассе, окажут помощь в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Пациенту, страдающему Пациенту, страдающему муковисцидозом и не получавшему необходимое дорогостоящее лекарство в Кузбассе, оказывают всю нужную помощь в Тюмени , где его сняли с поезда в Москву из-за резкого ухудшения здоровья, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Пациенту оказывается вся необходимая помощь в условиях многопрофильного стационара. При первой возможности после стабилизации состояния пациент будет транспортирован в профильную клинику. Сейчас со специалистами этой клиники проводятся телемедицинские консультации для определения тактики лечения", — сказали в департаменте.

Ранее сайт RT сообщал, что пациент из Новокузнецка Илья Дробышев после совершеннолетия не может получить необходимый препарат "Кайстон", стоимость курса которого составляет три миллиона рублей. Препарат был назначен консилиумом московских врачей еще в 2017 году. По информации RT, региональные чиновники под разными предлогами отказывались закупать препарат.

Семья юноши подала иск в суд к департаменту охраны здоровья населения и выиграла его. Однако, как пишет RT, первую партию "Кайстона" пациент получил только через несколько месяцев после завершения всех обжалований решения суда — в начале 2019 года. По информации RT, препарата хватило на пять месяцев — до совершеннолетия Дробышева. Как пишет RT, чиновники посчитали, что молодому человеку необходимо подтвердить диагноз и схему лечения в Москве.