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Религия и мировоззрение
2020-03-03T14:26+0300
https://ria.ru/20200303/1567887546.html
В РПЦ раскритиковали опрос ВЦИОМ о богослужении на русском языке
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РИА Новости

В РПЦ раскритиковали опрос ВЦИОМ о богослужении на русском языке

14:26 03.03.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда раскритиковал опрос ВЦИОМ о богослужении на русском языке.
В конце 2019 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке (чтение Евангелия и апостольских посланий). До сих пор службы в большинстве храмов РПЦ проходили полностью на церковнославянском. ВЦИОМ в понедельник опубликовал результаты опроса, в которых говорится, что "инициативу патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения, озвученную им в конце 2019 года, в той или иной степени поддерживают 75% православных россиян".
"Речи о "смене языка богослужения", "переводе богослужений на современный русский язык" (пусть даже "частичном") не идет. Об этом уже говорилось. Соответственно, исходный тезис, от которого отталкивались организаторы опроса, заявляющие об "инициативе патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения", изначально неверен", - написал Легойда в своем канале в Telegram.
По его словам, "поскольку неверен исходный тезис, то не могут быть справедливыми и его результаты".
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В результатах опроса ВЦИОМ отметил, что 94% респондентов сообщили, что в той или иной степени понимают смысл молитв в православных храмах. Им предложили определить, верен ли перевод первой строки молитвы "Отче наш": "Отче наш, Иже еси на небесах, да святится Имя Твое...". Из уверенных, что полностью или частично понимают слова молитв, 74% посчитали перевод ("Отец Наш, пребывай же на небесах, чтобы вовек было свято Имя Твое") верным. Но, как отмечает ВЦИОМ, на самом деле этот перевод не является правильным, и это определить смогли 14% респондентов.
По мнению Легойды, допущенная при опросе "намеренная провокация" - предлагаемый респондентам сознательно искаженный перевод начала молитвы - "вряд ли может быть законным инструментом для исследования такой тонкой сферы, как религия". Кроме того, телефонный опрос по случайной выборке в данном случае представитель РПЦ посчитал "наименее репрезентативным, если мы хотим знать мнение тех, кто ходит в храм".
"Наконец, на методологию и результаты опроса не могли не наложить отпечаток интересы его заказчиков, которые указаны на сайте ВЦИОМ", - заключил Легойда.
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По данным ВЦИОМ, опрос проведен 10 февраля по заказу Свято-Филаретовского православно-христианского института. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для нее, отмечает ВЦИОМ, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Религия и мировоззрениеTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаВЦИОМРусская православная церковь
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