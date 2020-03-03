Лукашенко пообещал продолжить покупки российской нефти

МИНСК, 3 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит покупать нефть у России, но будет при этом искать и других поставщиков. Об этом он говорил на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса.

Как передает Sputnik Беларусь , президент отметил, что речь об отказе от поставок из России не идет.

"Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов — тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть", — сказал он.

По его мнению, когда в результате диверсификации поставок исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам.

Кроме того, по мнению белорусского лидера, ситуация с ценами на нефть сейчас играет Минску на руку, причем в переговорах не только с Россией, но и с другими поставщиками.

Тем не менее, добавил Лукашенко, некоторые страны в ультимативной форме увязывают условия поставки нефти с иными проблемами.

"Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси", — сказал он.

По его словам, это происходит "без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений". Таким образом, отметил Лукашенко, Белоруссия ежемесячно недополучает около миллиона тонн сырья.

"И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам", — заключил он, подчеркнув, что именно на нефтяное сырье завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических и других предприятий.

Сейчас Белоруссия активно ищет партнеров для замещения поставок российской нефти. Это связано с тем, что Минск и Москва не могут договориться о долгосрочных поставках. Основное препятствие — отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. Кроме того, в Минске считают нецелесообразным сохранять премии к цене для российских нефтяных компаний.