Лукашенко пообещал продолжить покупки российской нефти

МИНСК, 3 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит покупать нефть у России, но будет при этом искать и других поставщиков. Об этом он говорил на совещании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса.
Как передает Sputnik Беларусь, президент отметил, что речь об отказе от поставок из России не идет.
"Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов — тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть", — сказал он.
По его мнению, когда в результате диверсификации поставок исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам.
Кроме того, по мнению белорусского лидера, ситуация с ценами на нефть сейчас играет Минску на руку, причем в переговорах не только с Россией, но и с другими поставщиками.
Тем не менее, добавил Лукашенко, некоторые страны в ультимативной форме увязывают условия поставки нефти с иными проблемами.
"Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье. К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси", — сказал он.
По его словам, это происходит "без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений". Таким образом, отметил Лукашенко, Белоруссия ежемесячно недополучает около миллиона тонн сырья.
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"И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам", — заключил он, подчеркнув, что именно на нефтяное сырье завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических и других предприятий.
Сейчас Белоруссия активно ищет партнеров для замещения поставок российской нефти. Это связано с тем, что Минск и Москва не могут договориться о долгосрочных поставках. Основное препятствие — отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. Кроме того, в Минске считают нецелесообразным сохранять премии к цене для российских нефтяных компаний.
Седьмого февраля Путин и Лукашенко встретились в Сочи, однако о новых контрактах не договорились. На этом фоне белорусский лидер не раз заявлял, что Минск может начать получать американскую или саудовскую нефть по реверсу через Польшу, а также рассматривает поставки с Украины, из стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
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