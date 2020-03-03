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2020-03-03T14:51+0300
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Вход в подмосковные музеи 8 Марта будет бесплатным для женщин
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РИА Новости

Вход в подмосковные музеи 8 Марта будет бесплатным для женщин

14:23 03.03.2020 (обновлено: 14:51 03.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПомещение главного дома в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" в Московской области
Помещение главного дома в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова Мелихово в Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Помещение главного дома в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вход в музеи Московской области на 8 Марта, в Международный женский день, для всех женщин будет бесплатным, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"8 марта для всех женщин и детей вход в подмосковные музеи будет бесплатным. Список музеев - на сайте министерства культуры Московской области", - говорится в сообщении.

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Кроме того, 8 марта проезд во всех видах общественного транспорта Подмосковья и столицы для женщин тоже будет бесплатным, в акции участвуют все перевозчики региона.
"На автобусах областных и столичных перевозчиков женщины смогут пройти в салон транспортного средства без оплаты. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом на МЦД или электричках, необходимо подойти к кассе и оформить бесплатный проезд. В метро и МЦК сотрудники метрополитена будут пропускать женщин через турникеты с помощью смарт-карты", - рассказали ведомстве.
В акции не принимают участие поезда "Аэроэкспресс" до аэропортов, уточнили в пресс-службе.
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КультураМосковская область (Подмосковье)8 мартаОбщество
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