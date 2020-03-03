Вход в подмосковные музеи 8 Марта будет бесплатным для женщин

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вход в музеи Вход в музеи Московской области на 8 Марта , в Международный женский день, для всех женщин будет бесплатным, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"8 марта для всех женщин и детей вход в подмосковные музеи будет бесплатным. Список музеев - на сайте министерства культуры Московской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, 8 марта проезд во всех видах общественного транспорта Подмосковья и столицы для женщин тоже будет бесплатным, в акции участвуют все перевозчики региона.

"На автобусах областных и столичных перевозчиков женщины смогут пройти в салон транспортного средства без оплаты. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом на МЦД или электричках, необходимо подойти к кассе и оформить бесплатный проезд. В метро и МЦК сотрудники метрополитена будут пропускать женщин через турникеты с помощью смарт-карты", - рассказали ведомстве.