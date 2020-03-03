Экс-главу Минобрнауки Котюкова назначили замминистра финансов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
"Назначить Котюкова Михаила Михайловича заместителем министра финансов Российской Федерации", - указывается в документе.
Котюков покинул пост министра науки и высшего образования РФ, который занимал с мая 2018 года, в минувшем январе. Ранее он возглавлял Федеральное агентство научных организаций. С июня 2012 года по октябрь 2013 года уже занимал должность заместителя министра финансов РФ.