Экс-главу Минобрнауки Котюкова назначили замминистра финансов

Котюков покинул пост министра науки и высшего образования РФ, который занимал с мая 2018 года, в минувшем январе. Ранее он возглавлял Федеральное агентство научных организаций. С июня 2012 года по октябрь 2013 года уже занимал должность заместителя министра финансов РФ.