Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1567884459.html
Экс-главу Минобрнауки Котюкова назначили замминистра финансов
https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/19/1559541927_0:216:3071:1943_1036x0_80_0_0_0de06b4ff171ee3c03433576087488c1.jpg
РИА Новости

Экс-главу Минобрнауки Котюкова назначили замминистра финансов

14:23 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
577
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков во время пресс-конференции о IX Всероссийском фестивале NAUKA 0+
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков во время пресс-конференции о IX Всероссийском фестивале NAUKA 0+
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
"Назначить Котюкова Михаила Михайловича заместителем министра финансов Российской Федерации", - указывается в документе.
Котюков покинул пост министра науки и высшего образования РФ, который занимал с мая 2018 года, в минувшем январе. Ранее он возглавлял Федеральное агентство научных организаций. С июня 2012 года по октябрь 2013 года уже занимал должность заместителя министра финансов РФ.
Павел Колобков
2 марта, 19:49
Экс-министра спорта Колобкова назначили замглавы "Газпром нефти"
2500222
Обсудить 0
Российская Федерация (Россия)Михаил КотюковМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Политика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Смартфон
В России выявили новые виды телефонного мошенничества
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил подготовить предложения по языковой госполитике
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
05:17Байден лидирует в штате Массачусетс, прогнозирует СМИ
05:11Сандерс выиграл Колорадо, Байден — Оклахому, прогнозирует СМИ
05:05Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
05:02Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
04:58В Китае число жертв коронавируса достигло 2981 человека
Лента новостейМолния