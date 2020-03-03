В Москве пожарные спасли женщину и двух хорьков при пожаре в квартире

"Как только мы вскрыли дверь, сразу увидели, как к нам по задымленному коридору ползут два хорька", - передает пресс-служба ведомства слова начальника ответственного пожарного караула Михаила Солдатова.

Пожар в одной из московских квартир, по данным МЧС, произошел вечером 2 марта по адресу Севастопольский проспект, 20.

Из горящей квартиры была спасена женщина, которая пряталась от дыма в ванной.

Питомцы пострадавшей – двое хорьков, спокойно пошли на руки к спасателям, будто ждали от них помощи и защиты, после чего их поместили в переноску и вынесли на лестницу, отметили в МЧС.