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2020-03-03T14:18+0300
https://ria.ru/20200303/1567880070.html
В Москве пожарные спасли женщину и двух хорьков при пожаре в квартире
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РИА Новости

В Москве пожарные спасли женщину и двух хорьков при пожаре в квартире

14:18 03.03.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФ по МосквеХорьки, спасенные из горящей квартиры на Севастопольском проспекте в Москве
Хорьки, спасенные из горящей квартиры на Севастопольском проспекте в Москве
© Фото : ГУ МЧС РФ по Москве
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Московские пожарные спасли двух хорьков и их хозяйку из горящей квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Как только мы вскрыли дверь, сразу увидели, как к нам по задымленному коридору ползут два хорька", - передает пресс-служба ведомства слова начальника ответственного пожарного караула Михаила Солдатова.
© Фото : ГУ МЧС РФ по МосквеХорьки, спасенные из горящей квартиры на Севастопольском проспекте в Москве
Хорьки, спасенные из горящей квартиры на Севастопольском проспекте в Москве
© Фото : ГУ МЧС РФ по Москве
Хорьки, спасенные из горящей квартиры на Севастопольском проспекте в Москве
Пожар в одной из московских квартир, по данным МЧС, произошел вечером 2 марта по адресу Севастопольский проспект, 20.
Из горящей квартиры была спасена женщина, которая пряталась от дыма в ванной.
Питомцы пострадавшей – двое хорьков, спокойно пошли на руки к спасателям, будто ждали от них помощи и защиты, после чего их поместили в переноску и вынесли на лестницу, отметили в МЧС.
© Фото : ГУ МЧС РФ по МосквеХорьки, спасенные из горящей квартиры на Севастопольском проспекте в Москве
Хорьки, спасенные из горящей квартиры на Севастопольском проспекте в Москве
© Фото : ГУ МЧС РФ по Москве
Хорьки, спасенные из горящей квартиры на Севастопольском проспекте в Москве
Пожар в квартире удалось оперативно ликвидировать, заключили в пресс-службе ведомства.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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