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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T14:15+0300
https://ria.ru/20200303/1567877903.html
Турция сообщила о нейтрализации 320 сирийских солдат в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565283610_0:224:3072:1952_1036x0_80_0_0_d9c27b95e18be75ef57fd7122b016dcc.jpg
РИА Новости

Турция сообщила о нейтрализации 320 сирийских солдат в Идлибе

14:15 03.03.2020
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации 327 сирийских солдат в Идлибе за последние сутки в ходе операции "Щит весны".
"За последние 24 часа в ходе операции "Щит весны" (начатой 27 февраля в Идлибе) был сбит один самолет, один беспилотник, уничтожено 6 танков, 5 гаубиц, 2 системы ПВО, 3 БТРа, 5 вооруженных пикапов, 6 военных автомобилей и один склад боеприпасов, нейтрализованы 327 солдат сирийского режима", - сообщается на сайте ведомства.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Организация, запрещенная в России
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