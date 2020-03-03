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Россельхознадзор продлил запрет ввоза экзотических животных из Китая
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РИА Новости

Россельхознадзор продлил запрет ввоза экзотических животных из Китая

14:15 03.03.2020
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© Depositphotos / BogomazЗмея
Змея
© Depositphotos / Bogomaz
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россельхознадзор продлил на неопределенный срок ограничение на ввоз в Россию из Китая экзотических животных, насекомых и членистоногих, а также живых рыб и гидробионтов, следует из материалов ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору во изменение письма Россельхознадзора от 30 января 2020 года.... сообщает, что в целях защиты Российской Федерации от заноса вируса 2019-nCoV временные ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других), а также живых рыб и гидробионтов из КНР продлеваются на неопределенный срок до особого указания", - говорится в сообщении.
Ввоз экзотических и декоративных животных из Китая был приостановлен с 30 января на один месяц, до выяснения всех обстоятельств ситуации.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)КитайРоссияВ мире
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