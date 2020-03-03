Премьер Индии призвал сохранять спокойствие в ситуации с коронавирусом

"Ознакомился с готовностью к коронавирусу COVID-19 . Различные министерства и штаты работают вместе, начиная с проверки прибывающих в Индию людей и заканчивая оказанием срочной медицинской помощи. Нет никакой необходимости паниковать. Мы должны работать вместе, принимать небольшие, но важные меры для обеспечения самозащиты", - написал Моди в Twitter.

К сообщению Моди прикрепил листовку министерства здравоохранения и поддержки семьи Индии о мерах по предотвращению вируса. Среди советов министерства – тщательное мытье рук, рекомендация прикрывать рот и нос во время чихания и указание обратиться к медикам в случае появления жара, кашля и трудностей с дыханием.

Ранее власти Индии сообщили о трех новых случаях заболевания коронавирусом COVID-19. Во вторник было сообщено еще о шести вероятных носителях вируса, их анализы проверяются. На этом фоне главное управление внешней торговли страны сообщило о запрете экспорта 26 лекарств, витаминов и их производных.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.