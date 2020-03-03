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2020-03-03T14:03+0300
https://ria.ru/20200303/1567867089.html
СК завел дело после нападения собак на детей в Красноярском крае
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РИА Новости

СК завел дело после нападения собак на детей в Красноярском крае

14:03 03.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на гуляющих детей в Ачинске Красноярского края, сообщает СУСК по региону.
Ранее СК сообщал, что инцидент произошел во время прогулки детей на улице Красноармейской. На четырехлетнюю девочку и ее десятилетнего брата напала стая бездомных собак. Девочку животные искусали за лицо.
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"Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователем опрошены должностные лица администрации Ачинска, ответственные за контроль по содержанию безнадзорных животных, изъята интересующая следствие документация по деятельности подрядной организации, осуществляющей мероприятия по отлову животных", - говорится в сообщении.
Ранее правоохранители сообщали о фактах нападения собачьих стай на взрослых и детей в различных районах Красноярска. Последние громкие случаи произошли 23 и 24 февраля 2020 года в Кировском районе, где были обнаружены тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов. По факту их гибели СК возбудил дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных лиц администрации Кировского района. Из-за сложной ситуации с нападением собак в нескольких районах Красноярска власти ввели режим ЧС.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Позже СК сообщил, что в отношении руководителя управления дорог, благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгения Петрюка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящее время он арестован.
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
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