СК завел дело после нападения собак на детей в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на гуляющих детей в Ачинске Следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения стаи собак на гуляющих детей в Ачинске Красноярского края , сообщает СУСК по региону.

Ранее СК сообщал, что инцидент произошел во время прогулки детей на улице Красноармейской. На четырехлетнюю девочку и ее десятилетнего брата напала стая бездомных собак. Девочку животные искусали за лицо.

"Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В настоящее время следователем опрошены должностные лица администрации Ачинска, ответственные за контроль по содержанию безнадзорных животных, изъята интересующая следствие документация по деятельности подрядной организации, осуществляющей мероприятия по отлову животных", - говорится в сообщении.

Ранее правоохранители сообщали о фактах нападения собачьих стай на взрослых и детей в различных районах Красноярска. Последние громкие случаи произошли 23 и 24 февраля 2020 года в Кировском районе, где были обнаружены тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов. По факту их гибели СК возбудил дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных лиц администрации Кировского района. Из-за сложной ситуации с нападением собак в нескольких районах Красноярска власти ввели режим ЧС.