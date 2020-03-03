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Краснодарский край
2020-03-03T14:01+0300
https://ria.ru/20200303/1567865322.html
Кубань снизила госдолг более чем на десять миллиардов рублей
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РИА Новости

Кубань снизила госдолг более чем на десять миллиардов рублей

14:01 03.03.2020
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© Фото : Иван Семенец / Пресс-служба администрации Краснодарского краяВице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась
Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась
© Фото : Иван Семенец / Пресс-служба администрации Краснодарского края
Вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Государственный долг Краснодарского края с начала текущего года снизился более чем на 10 миллиардов рублей, до 88,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении администрации региона со ссылкой на курирующего финансово-экономический блок края вице-губернатора Игоря Галася.
По словам замглавы региона, результата удалось достигнуть благодаря досрочному погашению 5 миллиардов банковских кредитов в январе и 5,7 миллиарда рублей госгарантии под займ "Омеги" в феврале.
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"В связи с досрочным погашением "Омегой" кредита Банка ВТБ обязательства края по гарантии также прекращены досрочно. Таким образом, государственный долг региона снизился на 10,7 миллиарда рублей", – пояснил Галась.
В результате госдолг сейчас составляет 88,8 миллиарда рублей, отмечают краевые власти. Долговая нагрузка сократилась до 38,9%.
"Госдолг края уравновешен по видам и срокам заимствований. На данном этапе в структуре долга 66,2% приходится на бюджетные кредиты, 33,8% – государственные облигации. Все обязательства являются долгосрочными. В случае необходимости мы можем себе позволить привлекать дополнительные заимствования на реализацию инфраструктурных проектов без угрозы сбалансированности бюджета", – уточнил замглавы региона.
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Краснодарский крайИгорь ГаласьВТБКраснодарский крайЭкономика
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