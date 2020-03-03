Кубань снизила госдолг более чем на десять миллиардов рублей

По словам замглавы региона, результата удалось достигнуть благодаря досрочному погашению 5 миллиардов банковских кредитов в январе и 5,7 миллиарда рублей госгарантии под займ "Омеги" в феврале.

"В связи с досрочным погашением "Омегой" кредита Банка ВТБ обязательства края по гарантии также прекращены досрочно. Таким образом, государственный долг региона снизился на 10,7 миллиарда рублей", – пояснил Галась.

"Госдолг края уравновешен по видам и срокам заимствований. На данном этапе в структуре долга 66,2% приходится на бюджетные кредиты, 33,8% – государственные облигации. Все обязательства являются долгосрочными. В случае необходимости мы можем себе позволить привлекать дополнительные заимствования на реализацию инфраструктурных проектов без угрозы сбалансированности бюджета", – уточнил замглавы региона.