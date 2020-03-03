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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T14:10+0300
https://ria.ru/20200303/1567863895.html
Источник: сирийский самолет сбили ракетой "воздух-воздух" турецких ВВС
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567789932_0:0:3032:1706_1036x0_80_0_0_1f926f97ce4a94b9e2f64f0513f564ad.jpg
РИА Новости

Источник: сирийский самолет сбили ракетой "воздух-воздух" турецких ВВС

14:00 03.03.2020 (обновлено: 14:10 03.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчебно-боевой самолет Аэро L-39 Альбатрос сирийских военно-воздушных сил
Учебно-боевой самолет Аэро L-39 Альбатрос сирийских военно-воздушных сил
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Учебно-боевой самолет Аэро L-39 Альбатрос сирийских военно-воздушных сил. Архивное фото
ДАМАСК, 3 мар – РИА Новости. Сирийский военный самолет был сбит во вторник ракетой класса "воздух-воздух" турецких ВВС и упал в районе города Маарет-Нууман провинции Идлиб, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
"В 11.03 по местному времени (12.03 мск) наш военный самолет, выполнявший задачу на юге провинции Идлиб против террористических группировок, подвергся удару ракеты, запущенной самолетом сил турецкого режима, что привело к его крушению в районе к северо-западу от Маарет-Нуумана", - заявил источник.
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О судьбе экипажа данных пока нет.
Ранее минобороны Турции заявило, что турецкие военные сбили над сирийским Идлибом самолет ВВС Сирии L-39.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
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Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обсудить 12
Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Что теперь делать с Турцией, которая пришла на чужую землю и начала там сбивать самолеты? У США не получилось, теперь Турция пытается добить Асада. Турки - народ хитрый и опасный.
3 марта, 14:24
Данил Тимонин
6500003
ВВП так и будет молчать? Мы кого в Сирии поддерживаем? Это плевок в нашу сторону. Вот что теперь с "Турецким потоком"? Европейцы хотя бы понятно действуют. Качают права по защите экологии. А эти друзья что? Строили-строили и наконец построили... Нет у нас друзей. Только армия и флот. Так давайте их уважать.
3 марта, 14:53
Marina Buchneva
2420002
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