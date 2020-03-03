В Кремле оценили идею упомянуть Бога в Конституции

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российское государство никоим образом не теряет свой светский характер, несмотря на возможное внесение в текст Российское государство никоим образом не теряет свой светский характер, несмотря на возможное внесение в текст Конституции упоминания о Боге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В понедельник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении Конституции, среди предложений - закрепление упоминания Бога в основном законе страны. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - говорится в тексте поправки, который накануне зачитал спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, перестает ли российское государство носить светский характер.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, чьих предков имел в виду Путин, Песков заметил: "Наших с вами предков, предков тех, кто живет в Российский Федерации". А на вопрос о том, какие идеалы эти люди нам передали, пресс-секретарь добавил: "Наши общие, это следует из текста". На вопрос о том, какого Бога имел в виду президент, Песков отметил, что "это будет своевременно прояснено", однако точного времени и точного формата этого объяснения не назвал.

"Разумеется, до принятия (поправок - ред.), до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок и этого текста. Об этом неоднократно говорил и президент сам, и участники рабочей группы", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента воздержался от "исторической дискуссии" и призвал обратиться за всеми разъяснениями к участникам рабочей группы, подчеркнув, что раз дело касается Конституции, то здесь будет уместна и юридическая оценка. Он также напомнил, что в настоящий момент идет экспертиза в Государственной думе. "Подождите, здесь все будет со временем проясняться и разъясняться, и еще продолжается обсуждение, еще предстоит второе чтение. Сейчас, конечно, главная работа ведется в Государственной думе", - добавил он.