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2020-03-03T14:49+0300
https://ria.ru/20200303/1567863764.html
В Кремле оценили идею упомянуть Бога в Конституции
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РИА Новости

В Кремле оценили идею упомянуть Бога в Конституции

14:00 03.03.2020 (обновлено: 14:49 03.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российское государство никоим образом не теряет свой светский характер, несмотря на возможное внесение в текст Конституции упоминания о Боге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении Конституции, среди предложений - закрепление упоминания Бога в основном законе страны. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - говорится в тексте поправки, который накануне зачитал спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании.
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"Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, перестает ли российское государство носить светский характер.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, чьих предков имел в виду Путин, Песков заметил: "Наших с вами предков, предков тех, кто живет в Российский Федерации". А на вопрос о том, какие идеалы эти люди нам передали, пресс-секретарь добавил: "Наши общие, это следует из текста". На вопрос о том, какого Бога имел в виду президент, Песков отметил, что "это будет своевременно прояснено", однако точного времени и точного формата этого объяснения не назвал.
"Разумеется, до принятия (поправок - ред.), до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок и этого текста. Об этом неоднократно говорил и президент сам, и участники рабочей группы", - подчеркнул он.
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Пресс-секретарь президента воздержался от "исторической дискуссии" и призвал обратиться за всеми разъяснениями к участникам рабочей группы, подчеркнув, что раз дело касается Конституции, то здесь будет уместна и юридическая оценка. Он также напомнил, что в настоящий момент идет экспертиза в Государственной думе. "Подождите, здесь все будет со временем проясняться и разъясняться, и еще продолжается обсуждение, еще предстоит второе чтение. Сейчас, конечно, главная работа ведется в Государственной думе", - добавил он.
Песков воздержался от каких-либо заключений и пояснений текста поправок, пока продолжает действовать рабочая группа и идет их обсуждение.
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Конституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Если в поправках к конституции будет упоминание воображаемого высшего существа, то я проголосую против, и плевать на все правильные и нужные изменения, в главном законе страны должны быть реальные вещи, а не воображаемые.
3 марта, 15:02
flashko88
7600101
В светском государстве никакого бога на законодательном уровне быть не может. Нормальная позиция светского государства с точки зрения закона - бога нет, но верить в него никто не запрещает. Достаточно формулировки о свободе вероисповедания. Вы ещё введите государственный орган, следящий за соблюдением конституционных прав бога, я даже название могу подсказать - Инквизизиция.
3 марта, 15:10
ВВиталий
7420101
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