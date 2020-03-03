СМИ: в Афганистане пять военных погибли при нападении на блокпост

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пять афганских военнослужащих погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке страны, сообщает телеканал Пять афганских военнослужащих погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке страны, сообщает телеканал 1TV news.

По данным телеканала, нападение было совершено радикальной группировкой "Талибан". Однако сами талибы пока не прокомментировали ситуацию.

В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Официальный представитель талибов Сухель Шахин сообщал, что их делегация не встречалась в субботу в Катаре с членами афганского правительства, а "переговоры с ними должны начаться позднее после установления доверия и завершения процесса освобождения пленных". Однако агентство Рейтер в понедельник сообщило, что представители "Талибана" считают период установления доверия оконченным и возобновляют операции в стране.

Ранее сообщалось, что в тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных".