СМИ: в Афганистане пять военных погибли при нападении на блокпост

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пять афганских военнослужащих погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке страны, сообщает телеканал 1TV news.
По данным телеканала, нападение было совершено радикальной группировкой "Талибан". Однако сами талибы пока не прокомментировали ситуацию.
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Официальный представитель талибов Сухель Шахин сообщал, что их делегация не встречалась в субботу в Катаре с членами афганского правительства, а "переговоры с ними должны начаться позднее после установления доверия и завершения процесса освобождения пленных". Однако агентство Рейтер в понедельник сообщило, что представители "Талибана" считают период установления доверия оконченным и возобновляют операции в стране.
Ранее сообщалось, что в тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных".
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пяти тысяч пленных талибов. Афганский лидер также добавил, что такая мера не может "рассматриваться как условие" - вопрос освобождения пленных должен быть частью обсуждения на переговорах и "входит не в полномочия США, а в полномочия правительства Афганистана".
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