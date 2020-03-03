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2020-03-03T13:56+0300
https://ria.ru/20200303/1567860298.html
СМИ: в Афганистане пять военных погибли при нападении на блокпост
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РИА Новости

СМИ: в Афганистане пять военных погибли при нападении на блокпост

13:56 03.03.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пять афганских военнослужащих погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке страны, сообщает телеканал 1TV news.
По данным телеканала, нападение было совершено радикальной группировкой "Талибан". Однако сами талибы пока не прокомментировали ситуацию.
Полиция в Афганистане
2 марта, 17:37
На востоке Афганистана три мирных жителя погибли при взрыве
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Официальный представитель талибов Сухель Шахин сообщал, что их делегация не встречалась в субботу в Катаре с членами афганского правительства, а "переговоры с ними должны начаться позднее после установления доверия и завершения процесса освобождения пленных". Однако агентство Рейтер в понедельник сообщило, что представители "Талибана" считают период установления доверия оконченным и возобновляют операции в стране.
Честное талибанское. Трамп превратит капитуляцию США в свою победу
2 марта, 16:39Акценты
Честное "талибанское". Трамп превратит капитуляцию США в свою победуСША 19 лет в Афгане исповедовали лишь один принцип: хороший талиб – мертвый талиб. А теперь их президент называет талибов "хорошими бойцами" и прощает им то, что унизили "самую сильную армию мира".
Ранее сообщалось, что в тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных".
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пяти тысяч пленных талибов. Афганский лидер также добавил, что такая мера не может "рассматриваться как условие" - вопрос освобождения пленных должен быть частью обсуждения на переговорах и "входит не в полномочия США, а в полномочия правительства Афганистана".
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
2 марта, 08:00
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203020
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