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2020-03-03T13:51+0300
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Бальбек оценил сравнение Крыма и советской Прибалтики
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РИА Новости

Бальбек оценил сравнение Крыма и советской Прибалтики

13:51 03.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора, сравнившего Крым с советской Прибалтикой, отметил, что от непризнания Вашингтоном российского статуса полуострова "жизнь не остановится".
Ранее постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что США не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР. Американские власти рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится.
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"От непризнания США российского статуса полуострова жизнь не остановится, а вот лживость и фальшь в словах и поступках официального Вашингтона видны все более отчетливо, ведь это абсолютно в их стиле: создавать террористические организации, вооружать отъявленных бандитов, греть карманы на военных поставках в Украину и быть готовыми придушить любого, кто об этом публично заявит. Вот только с Россией этот вариант - не проходной. Так что соизволят они объективно оценить происходящее в Крыму или будут по-прежнему бродить в тёмном зазеркалье украинской пропаганды - уже не имеет значения", - сказал РИА Новости Бальбек.
Эстония, Литва и Латвия, которые после революции 1917 года в России стали независимыми государствами, в 1940 году вошли в состав СССР. Несмотря на формальное непризнание этого факта, США фактически признали прибалтийские республики частью СССР, что нашло отражение в решениях Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года. Кроме того, в 1975 году ОБСЕ приняла решение о нерушимости европейских границ.
Крым
Вчера, 11:59
В Крыму оценили сравнение положения полуострова и советской Прибалтики
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Джеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния)Руслан БальбекПрибалтикаГосдума РФРеспублика КрымСШАВ мире
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