Бальбек оценил сравнение Крыма и советской Прибалтики

"От непризнания США российского статуса полуострова жизнь не остановится, а вот лживость и фальшь в словах и поступках официального Вашингтона видны все более отчетливо, ведь это абсолютно в их стиле: создавать террористические организации, вооружать отъявленных бандитов, греть карманы на военных поставках в Украину и быть готовыми придушить любого, кто об этом публично заявит. Вот только с Россией этот вариант - не проходной. Так что соизволят они объективно оценить происходящее в Крыму или будут по-прежнему бродить в тёмном зазеркалье украинской пропаганды - уже не имеет значения", - сказал РИА Новости Бальбек.