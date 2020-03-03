Россия надеется на сохранение отношений с Израилем после выборов

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия надеется на преемственность в отношениях с Израилем после выборов в кнессет, готова принять любой выбор израильского народа, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Досрочные выборы в кнессет 23-го созыва прошли в Израиле в понедельник. По данным exit poll разных израильских телеканалов, Партия действующего премьер-министра Нетаньяху "Ликуд" лидирует на выборах в Кнессет, набирая, по разным оценкам, 36-37 мандатов, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" получает от 32 до 34 мандатов. По обновлённым данным exit poll, право-религиозный лагерь получает в сумме 59 мандатов. Таким образом, им не хватает двух мандатов до необходимого минимума.

"Как представитель России, я бы хотел сказать, что, разумеется, мы готовы принять любой выбор израильского народа и израильских избирателей. Но в случае сохранения нынешней конфигурации правительства, парламента, конечно, есть больше шансов для обеспечения лучшей преемственности в наших двусторонних отношениях", - сказал Викторов, выступая по видеосвязи на круглом столе в международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Хотя, я согласен, что касается внешнеполитической повестки дня, среди всех основных участников избирательного процесса наблюдается довольно весомый консенсус, который я хотел бы отнести и к проблематике российско-израильских отношений, которые в последние годы набрали хорошую позитивную динамику. В этом смысле, при любом раскладе мы бы не ожидали резких поворотов", - добавил российский посол.

По его словам, в последние годы РФ и Израиль стараются находить все больше точек соприкосновения, для того, чтобы развивать отношения в интересах народов двух стран.